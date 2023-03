Ford Bronco en Bronco Sport niet voor Europa

Door: BV

Een maand geleden stelde Ford de langverwachte nieuwe Bronco voor. Dat is een terreinwagen die het straks mag opnemen tegen de iconische Jeep Wrangler. Het model wordt in Amerika alvast erg enthousiast ontvangen en ook in Europa roepen liefhebbers om het model. En als het dan al niet de stoere Bronco zelf zou zijn - met z’n ladderchassis en robuuste ophanging - dan toch de ‘light’-versie: Bronco Sport. Dat is een SUV met een hedendaags zelfdragend koetswerk, gedipt in dezelfde retro-stijltaal als de Bronco. Ford stelde beide versies tegelijk voor.

Ford Bronco is kansloos

Europese klanten hoeven hun adem niet in te houden. Ford repte eerder met geen woord over een carrière voor beide modellen op het Oude Continent. ‘De Bronco en Bronco Sport zijn ontworpen voor de Noord-Amerikaanse markt’. Een Duitse woordvoerder van het merk heeft aan Automobilwoche bevestigd dat de modellen niet voor Europa bestemd zijn. Pleidooien van klanten zullen daaraan niets kunnen verhelpen. Ford heeft geen interesse in het ontwikkelen van Europese versies. Voor de Bronco zelf zou dat een erg ingewikkelde zaak kunnen zijn. Maar de Bronco Sport deelt z’n platform met de Kuga, die in Europa wel in de toonzaal staat.

Uitleg geeft het merk niet bij de beslissing, maar je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat de CO2-doelstelling in Europa op z’n minst één van de redenen is. Europa wil dat automerken zo snel mogelijk de CO2-emissie (eigenlijk nog dit jaar) laten zakken naar 95g/km. Een erg ambitieus cijfer dat de meeste compacte auto’s met kleine motoren nog niet kunnen halen, laat staan grotere terreinwagens. De Bronco en Bronco Sport zijn daarom kansloos, tenzij als plug-in hybrid. Die staan echter voorlopig niet op het programma. In Amerika is dat ook niet nodig. Daar koos de regering Trump onlangs nog voor het temperen van de uitstootbeperkingen op middellange termijn.