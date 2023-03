Jaguar bouwt de allereerste E-Type weer in gelimiteerde oplage

Door: BV

Volgend jaar, in 2021, wordt de Jaguar E-Type zestig. Een historische verjaardag voor wat “de mooiste auto ter wereld” was. Dat zijn niet onze woorden, maar die van Enzo Ferrari. En die wist toch één en ander van het bouwen van oogstrelende vierwielers.

Voor de vijftigste verjaardag organiseerde Jaguar ook een feestje. Ditmaal doen ze meer. Het merk wekt de eerste E-Types in cabrio- en coupé-vorm terug tot leven. Op het Autosalon van Genève in 1961 stonden er immers twee. Een grijze Fixed-Head Coupé met nummerbord 9600 HP en donkergroene E-Type Roadster, de 77 RW.

Nachtelijke race naar première

Aan dat werelddebuut hangt trouwens nog een fijn verhaal. De auto was pas op het laatste nippertje klaar. Pas de avond ervoor kon toenmalige Jaguar PR-manager Bob Berry met de auto in Coventry vertrekken. Hij racete met de Coupé de ganse nacht door en arriveerde een paar minuten voor de geplande onthulling in Genève. Ze hadden er nog net tijd om er even de vliegjes van af te vegen. Vandaag kàn dat eenvoudigweg niet meer…

De reactie van pers en publiek op de nieuwe Jaguar was zo goed dat Berry naar Engeland belde om ook een roadster op de show te krijgen. Daarop deed testrijder Norman Dewis die stunt nog eens over met een exemplaar zonder dak.

Alleen per twee

Jaguar bouwt straks van elke auto zes replica’s. Zes setjes van twee, want ze zijn alleen samen te koop. Die worden gebaseerd op de bestaande E-Types met 3,8l-motor. Dat betekent dat je er straks tenminste gewoon de baan mee op mag.

Trend

Replica’s zijn de jongste tijd vooral bij Britse automerken een nieuwe trend om het inkomen op te drijven. Jaguar verkocht eerder al een handvol replica’s van exclusieve racewagens, Bentley bouwt de legendarische Blower weer en bij Aston Martin wordt de DB5 van James Bond - snufjes incluis - ook nagemaakt. Wat ze allen gemeen hebben is het exotische prijskaartje.