Rambo verkoopt z’n verlengde Cadillac Escalade

Door: BV

Sylvester Stallone, 74 inmiddels, is het aan z’n sterrenstatus verplicht om rond te rijden in iets aparts. Geen Toyota Prius, om maar wat te zeggen. Maar ook geen gewone Cadillac Escalade. De Man rijdt met een verlengde Escalade ESV. Of liever - reed. De auto wordt na amper 1.600km verkocht. “Zijn noden zijn veranderd”, klinkt het bij Becker Automotive Design, dat de auto speciaal voor de acteur, regisseur en producer aanpaste.

Gigantische Cadillac Escalade

Het Californische bedrijf heeft de gigantische SUV niet alleen met een halve meter verlengd. Het zorgde ook voor grotere achterdeuren. Kwestie van de uistraling harmonisch te houden. Achteraan is er plaats voor vijf inzittenden, met een driezitsbank die tegen de rijrichting in staat. Stallone zelf zit wellicht in één van de twee ‘captains chairs’. Die zijn helemaal elektrisch instelbaar. Je kan erin niet alleen genieten van het talloze infotainment aan boord. 43” ultra-HD-tv incluis. Met uitklaptafels (in Japanse kerselaar) zijn ze ook converteerbaar tot bureaustoel. Precies het tegengestelde kan ook. Je kan plat liggen, de gordijnen sluiten en de nachtverlichting inschakelen om een tukje te doen.

Sylvester Stallone koos zelf de aankleding

“De boordelectronica en het rijcomfort zijn onovertroffen”, zegt Stallone zelf over z’n auto. Hij koos daarvan zelf de aankleding. Bekcer Automotive verkoopt ‘m voor zo’n 300.000 euro. Dat is eigenaardig genoeg flink onder de geschatte nieuwprijs. Die ligt minstens 100.000 euro hoger.

Beeld: Becker Automotive Design