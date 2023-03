Kwart miljoen buitenlanders loopt tegen Belgische flitspaal

Door: BV

Tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar stuurde België 247.800 boetes voor verkeersovertredingen naar het buitenland. En dat ondanks de gevoelig lagere verkeersdrukte omwille van beperkingen die te maken hadden met de COVID-19 virusuitbraak.

EU-landen spelen persoonsgegevens door voor verkeersinbreuken

Hoewel reizen met de auto voor de burgers almaar moeilijker lijkt te worden - door talloze beperkingen en vignetten voor weggebruik en ecozones - gaat papier almaar makkelijker de grens over. De EU-landen onderschreven een verdrag dat de uitwisseling van persoonlijke gegevens in het kader van de vervolging van verkeersinbreuken toelaat. Die maatregel wordt massaal toegepast. Ook door België. Dat zal dit jaar naar verwachting een half miljoen bekeuringen uitschrijven aan buitenlanders.

Nederlands worden het vaakst in België geflitst

De Nederlanders lopen in België het vaakst tegen de lamp. Of liever - tegen de flitspaal. Die zijn vooral in Vlaanderen in erg hoge getale aanwezig (het gewest heeft de grootste concentratie snelheidscontroles van gans de EU). Daarnaast breidt ook het netwerk van trajectcontroles in Vlaanderen uit als een olievlek.

Van januari tot eind juli, vertrokken er 87.129 brieven van de politie naar onze Noorderburen. De Fransen laten zich evenmin onbetuigd. Die lieten zich 76.311 keer op een verkeersovertreding betrappen. Luxemburg (31.186) en Duitsland (24.837) staan op plek drie en vier. Op plaats vijf staat het eerste niet-buurland Polen met 16.800 bekeuringen. Dat hoge cijfer is wellicht te wijten aan het hoge aantal Polen dat naar België afzakt in het kader van tewerkstelling.

Is een uitgeschreven bekeuring ook een geïnde bekeuring?

Zelfs wanneer het allemaal gaat om minimumovertredingen, vertegenwoordigt het cijfer een staatsinkomen van algauw 11 miljoen euro. Hoeveel bekeuringen in het buitenland effectief geïnd worden, is niet duidelijk.