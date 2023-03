Extra opletten: Frankrijk begint met carpoolstrook

Door: BV

Frankrijk voert rijstroken in waarop alleen auto’s met meerdere inzittenden mogen rijden. Ook Taxi’s en elektrische auto’s mogen er gebruik van maken. Dergelijke rijstroken zijn buiten Europa niet zo uitzonderlijk.

Automatische controle op aantal inzittenden

Flitspalen en foto-analysesoftware zal nagaan of er wel degelijk voldoende inzittenden in de auto zaten. Wie betrapt wordt, krijgt een bekeuring van 135 euro thuisgestuurd.

Herkenbaar aan ruit

De rijstroken zullen herkenbaar zijn aan een bord of display waarop een ruit staat. Een eerste testtraject van 8 kilometer op de A48 tussen Lyon en Grenoble op de populaire Route Du Soleil gaat in september van start. Het gaat daar om een dynamische rijstrook die alleen wordt geactiveerd wanneer de verkeersdrukte groot wordt.

Eerst waarschuwing

In eerste instantie krijgen overtreders nog een waarschuwing. Een bord boven de weg zal de nummerplaat tonen van de auto in overtreding en ze aanmanen om de rijstrook alsnog te verlaten. Bij een normale verkeersdrukte, is alle verkeer op de betrokken rijstroken toegelaten.

De Franse overheid wil het systeem later verder uitbreiden.

Beeld: Wikipedia Commons