Getest: kampeerauto’s zijn gruwelijk onveilig

Door: BV

De verkoop van campers, mobilhomes of kampeerauto zit in de lift. Een gestage stijging die al ruim een decennium merkbaar is, is dit jaar verworden tot een explosie in de verkopen. Leveranciers kunnen de vraag nauwelijks bijbenen. Daar zit de coronacrisis wellicht voor iets tussen.

Is een mobilhome veilig?

Het gaat nochtans niet om een kleine aankoop. Een compacte kampeerauto kost algauw 50.000 euro. Doe er voor een middelgrote nog maar 20.000 euro bij. Er zit natuurlijk best wel wat uitrusting in. Maar volgens de Duitse automobilistenbond ADAC, gaat er niet genoeg aandacht naar veiligheid. De organisatie offerde een kampeerauto op om na te gaan hoe veilig zo’n vrijetijdsvoertuig is in geval van een botsing. Het resultaat is niet fraai. Bij een botsing lopen de inzittenden groot risico, zo blijkt.

ADAC liet een volgeladen buscamper (het makkelijkst te omschrijven als een ingerichte bestelwagen) bij een snelheid van 56km/u frontaal botsen met een personenwagen. ADAC koos voor een model gebaseerd op de Fiat Ducato. Dat is het populairste platform ter wereld voor kampeerconversies met een aandeel van bijna 75 procent. Het gaat daar niet alleen om buscampers, maar ook om kampeerwagens die gebaseerd zijn op een chassis-cabine-constructie met een opbouw op maat.

Groot risico op letsel

De bijna 3,5 ton wegende kampeerwagen heeft nauwelijks kreukelzones en richt ook bij de veel lichtere personenwagen een heuse ravage aan. De bestuurder van de personenwagen komt er bekaaid vanaf, met een hoog risico op potentieel dodelijk hoofdletsel. In de camper ben je ook zo goed als zeker van verwondingen. Om te beginnen drongen de pedalen ver in de cabine door en oefenden de gordels erg hoge krachten uit op de inzittenden. ADAC hekelt dat een airbag voor de passagier, hoewel vaak beschikbaar bij de fabrikant, meestal achterwege wordt gelaten. Achteraan in zo’n camper is het nog erger. De zitbank waarop eventuele extra passagiers zitten, is niet verstevigd en houdt vaak niet eens stand. Inzittenden knallen daardoor achterop de voorste zetels, met alle gevolgen van dien.

Inrichting komt los

Ook de inrichting van de camper levert een groot risico op. Dat laat zelfs bij een botsing met een gemiddelde snelheid vaak los. Inzittenden riskeren om de hele huisraad in de nek te krijgen, kasten incluis. ADAC kon gelukkig wel melden dat de aanwezige gasinstallatie afdoende veilig bleek. Er volgde geen vuurbal.

Campers met opbouw nog minder veilig

Eerder deed een Zweedse organisatie al crashtests met campers met opbouw (gebaseerd op een chassis of chassis-cabine), met zo mogelijk nog meer onrustwekkende resultaten als gevolg. Daar liet de opbouw soms zelfs los van het onderstel. Die resultaten zie je hier.

Beeld: (c) ADAC