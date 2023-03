Jaguar wordt EV-merk

Door: BV

Volgende maand wordt Thierry Bolloré de baas bij Jaguar Land-Rover. De man was tot eind vorig jaar de baas bij het nu zwaar noodlijdende Renault. De 57-jarige Fransman moet de twee Britse merken uit het slop trekken. De uitdagingen zijn niet min. De Britse fabrikant maakt ondanks enkele flinke saneringsoperaties nog steeds verlies, het kijkt aan tegen de gevolgen van een Brexit en heeft vanzelfsprekend ook een kater omwille van de coronacrisis.

Jaguar is het grootste zorgenkind

Een maand voor de man z’n zitje aan het hoofd van Jaguar en Land Rover inneemt, lekken de eerste details van zijn plannen uit. Volgens AutoExpress wil Bolloré Jaguar omturnen tot een fabrikant van elektrische voertuigen. Het Britse luxemerk kampt al decennia met een structureel te lage afzet. Jaguar bouwt van al z’n modellen samen minder exemplaren dan er bij BMW 3-Series van de band lopen. De verkoop van de Jaguar XE, de rechtstreekse concurrent voor de BMW 3-Serie, Audi A4 en Mercedes C-Klasse kromp het laatste jaar alleen al met 28 procent. Een situatie die onhoudbaar is.

Meer en compactere EV's

Jaguar heeft met de I-Pace al een elektrische crossover in het gamma. Het nieuwe topmodel XJ staat ook alleen in een elektrische variant op de planning. Normaliter was die auto nog voor dit jaar voorzien, maar die is naar verluidt uitgesteld tot eind 2021. Toch is dat niet wat Bolloré wil. Hij ziet vooral heil in kleinere elektrische modellen. Volgens Britse media wil hij zo snel mogelijk een model dat kan concurreren met een Tesla Model 3 of Polestar 2. Er wordt zelfs gefluisterd dat een nog kleinere EV van Jag ook op de lijst staat.

Elektrische Jaguars samen met BMW

Voor de productie van de I-Pace werkt Jaguar met de Oostenrijkse fabrikant Steyr. Voor nieuwe modellen wordt vooral gezocht naar synergieën met nieuwe partner BMW. Zo is een kleine elektrische Jaguar gebaseerd op het onderstel van de BMW X1 één van de vele pistes die onderzocht worden.