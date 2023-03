Jaguar I-Pace krijgt (tijdelijk) veel goedkopere instapversie

Door: BV

Jaguar introduceert de I-Pace EV320. Die heeft een scherpere prijs en wat minder vermogen dan de variant die tot op heden in de catalogus stond, maar behoudt wel diens accu van 90kWh en rijbereik van 470km.

Jaguar I-Pace fiks goedkoper

De Britse autobouwer introduceerde de elektrische crossover twee jaar geleden. Daarmee stak Jaguar de Audi e-Tron en de Mercedes EQC de loef af. Het model kon uitpakken met overtuigende rijeigenschappen, maar blijft - zoals de meeste EVs - wel zitten met een aanzienlijke prijs. De tot op heden beschikbare uitvoering met 400pk kost je in ons land minstens 80.850 euro.

Met de EV320 maakt de fabrikant z’n I-Pace meteen een stuk toegankelijker. Die komt immers in de catalogus voor een vanafprijs van 64.990 euro. Het enige tastbare verschil is dat het vermogen van de elektromotoren is teruggeschroefd naar 320pk en 500Nm.

Trager is ook snel

Met wat minder vermogen komt de I-Pace net iets lakser uit de startblokken. Een erg relatieve term natuurlijk, want je rijdt met de vierwielaandrijver nog steeds 100km/u na 6,4 seconden. Thuis de accu helemaal opladen kan in 8,6 uur, als je tenminste investeerde in een wallbox en een driefasige aansluiting kan krijgen.

Enig eigenaardigheidje: Jaguar zegt dat de aanbieding van de I-Pace EV320 slechts “tijdelijk” is. Maar op welke wijze ze beperkt is (in aantal, of tijd), wordt nergens onthuld.