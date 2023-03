Beschamend: Mercedes A-Klasse 45 AMG gebuisd voor Elandtest

Door: BV

De lijst met moderne auto’s die moeite hebben met de Elandtest, wordt steeds langer. Maar dat zelfs met een door AMG geprepareerde Mercedes de kegels in de brutale uitwijktest niet kan ontwijken bij de doelsnelheid, dat mag toch verbazen.

Meer en meer nieuwe auto's kunnen de Elandtest niet aan

Mercedes had het schaamrood nog op de wangen. Een test met de nieuwe CLA eerder dit jaar, onthulde immers ook al dat die niet in staat was aan de richtsnelheid van 77km/u alle kegels in de test te ontwijken. In het verleden hadden vooral auto’s met een hoge bouw, een primitieve ophanging of een bedenkelijk weggedrag structureel problemen met de test. Toen de Land Rover Defender het niet bleek te kunnen, was niemand verbaasd.

Tegenwoordig blijken almaar meer nieuwe auto’s, ondanks een veelvoud aan veiligheidssystemen, niet in staat de test aan de richtsnelheid van 77km/u af te leggen. In recente tijden moesten onder meer de Toyota RAV-4, de VW Passat GTE, Skoda Superb iV en de nieuwe VW Golf de handdoek in de ring gooien.

Veel potentieel, weinig resultaat

Hier is het van hetzelfde laken een broek. Ondanks standaard vierwielaandrijving, tal van rijhulpsystemen en een uitstekend dynamisch potentieel. Hij wordt aangedreven door een 421pk sterke tweeliter turbomotor en heeft een geavanceerde aandrijflijn die de trekkracht per wiel kan regelen. KM77 probeerde de verschillende rij-instellingen, maar die beïnvloedden het resultaat niet.

Trager dan een Dacia Duster

Toch kon de ruim 50.000 euro dure compacte hatchback met AMG op de kofferklep in de Elandtest niet sneller afwerken dan 75km/u - 2km/u onder de richtsnelheid. Het resultaat is identiek aan dat van de (eveneens gebuisde Toyota C-HR). Hoe beschamend dat is, wordt nog eens extra in de verf gezet door de nieuwe Peugeot 208 1.2 Puretec. Die haspelde eerder deze week de test nog gewoon af aan de richtsnelheid van 77km/u. Andere auto’s die evenzeer in staat bleken de twee uitwijkmanoeuvres uit te voeren aan de richtsnelheid van 77km/u: de Dacia Duster en de Suzuki Jimny.