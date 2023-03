Honda verhuist productie Civic van Engeland naar Japan

Door: BV

Honda heeft besloten om een deel van de productie in de Swindon-fabriek in Engeland over te plaatsen naar Japan. De Civic zal vanaf volgend jaar in Yorii, ten noordwesten van Tokio gebouwd worden. De Japanse constructeur omzeilt zo de onzekerheid die aan de Brexit gekoppeld is. De Engelse fabriek gaat op termijn dicht.

Importheffing op auto’s die in Japan worden gebouwd

Europa heft een importheffing van 7,5% op auto’s die worden ingevoerd uit Japan. Maar wanneer Engeland straks de EU definitief verlaat en geen handelsakkoord sluit, riskeert dat te stijgen naar 10%. Bovendien moet Engeland ook nog onderhandelen met de VS. Verre van onbelangrijk, gezien 70% van de Britse productie van het merk naar de andere kant van de Atlantische Oceaan wordt verscheept.

Honda verwordt in Europa stilaan tot een nichemerk. In Engeland verkocht het afgelopen jaar nog zo’n 40.000 auto’s. Dat is één derde van het totale aantal dat het bedrijf in Europa aan de man bracht. Niet eens 13% van de Honda’s die op Britse bodem werden geassembleerd, was nog bestemd voor het Europese vasteland.

Nissan achterna

Wat Honda nu doet, deed Nissan al in 2019. Het verhuisde toen de productie van de X-Trail van Sunderland naar Japan. Nissan zal de komende tijd ook z’n Europese fabriek in de omgeving van Valencia sluiten.