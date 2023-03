Jaguar Land Rover bouwt zelf V8

Door: BV

Volgende maand sluit Ford z’n motorenfabriek in het Engelse Bridgend. Die fabriek bouwt onder meer de Sigma- en Dragon-motoren van het merk. Maar ze assembleren er ook de V8-centrales voor Jaguar en Land Rover.

Populaire achtcilinder

Die grote achtcilindermotoren met compressor worden door de twee Britse luxemerken in een hele reeks producten aangeboden. Je vind ze in de neus van alles van de Jaguar F-Type tot de meest luxueuze Range Rover. Om de motor in het aanbod te houden, zal Jaguar Land Rover de productie overnemen en onderbrengen in de eigen fabriek in Wolverhampton. Een deel van het personeel verhuist mee.

De ‘AJ’-motor zou nog drie tot vijf jaar in productie kunnen blijven. Wellicht valt het doek ervoor wanneer Europa nogmaals strengere emissienormen (Euro 7) introduceert. De vraag naar grote benzinemotoren staat in Europa al op een relatief laag pitje, maar onder meer in de VS en het Midden-Oosten worden ze nog erg vaak gekocht.

En na deze V8?

JLR zal na de levensduur van deze AJ-motor wellicht omschakelen op de achtcilindermotoren van BMW. Daarover bereikten beide bedrijven reeds een overeenkomst.