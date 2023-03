Ineos wil Franse Mercedes-fabriek voor Grenadier

Door: BV

Chemiereus Ineos wil z’n terreinwagen, de Grenadier, in Frankrijk bouwen. Het bedrijf heeft een bod gedaan op een fabriek die Mercedes er van de hand wil doen.

Speciaal voor Smart gebouwd

In het Franse Hambach bouwde Mercedes-moederhuis Daimler auto’s van het merk Smart. De vestiging werd in 1997 geopend en was specifiek gebouwd voor de productie van de Fortwo, de kleine tweezitter van het slimme merk. De productie ervan verhuist binnenkort naar China, na een gedeeltelijke overname door Geely. De Duitsers zochten naar een kandidaat-koper voor de fabriek. Dat lijkt Ineos te worden.

Ineos Automotive Grenadier, fabriqué en France

Voor z’n Grenadier, een terreinwagen die vooral de fans van de originele Land Rover Defender wil aanspreken, had Ineos aanvankelijk een site in Wales in gedachten. Daar zou het model geassembleerd worden, terwijl onder meer het ladderchassis en een aantal koetswerkonderdelen in Portugal vervaardigd zouden worden.

In het Franse Hambach zou Ineos de productie compleet kunnen centraliseren en omdat het er ook het personeel van kan overnemen, koopt het bedrijf ook meteen een personeelsbestand met relevante ervaring.

Doelstelling: 25.000 stuks per jaar

Ineos wil jaarlijks zo’n 25.000 stuks van de Grenadier bouwen en verkopen. Dat cijfer is vergelijkbaar met wat Land Rover van de vorige Defender (gebouwd tot 2016) aan de man bracht.