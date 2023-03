Radicale opfrisbeurt voor Peugeot 3008

Door: BV

Het is alweer vier jaar geleden dat Peugeot de 3008 introduceerde. De succesvolle SUV voor het middensegment heeft z’n opfrisser wel verdiend. De stijlafdeling van het Franse merk doet echter een extra inspanning. Geen detailaanpassingen, hij krijgt een compleet nieuw front.

Grondig herwerkt uiterlijk voor Peugeot 3008

Die nieuwe smoel van de 3008, het belangrijkste wapenfeit van deze tussentijdse opfrisbeurt, komt overgewaaid uit de andere recente modellen van het merk. Terwijl aan de achterzijde nauwelijks werd gesleuteld, krijgt de voorkant een motorkap, opvallende grille en de verticale dagrijlichten van de recente Peugeot 2008 en 208. En natuurlijk zijn er nieuwe kleurtjes en velgen. Anders is een opfrisbeurt niet compleet.

Aan de binnenzijde is het voornaamste wapenfeit een opgewaardeerd infotainmentsysteem dat een nieuw, groter (10”) scherm omvat. En ook hier zijn er vanzelfsprekend nieuwe sierlijsten en stofjes.

Twee plug-in-hybrids

Komt het aan op motoren, dan gaat bij Peugeot de meeste aandacht uit naar de twee stekkerhybrides. Die heten Hybrid4 300 en Hybrid 225. De eerste heeft, zoal het cijfer suggereert, ruim 300pk gecombineerd vermogen en vierwielaandrijving. Ongeveer tweederde van de pk’s zijn voor rekening van de brandstofmotor. De tweede drijft louter twee wielen aan en is een beetje minder krachtig. Hier wordt een brandstofmotor met 180pk gecombineerd met een elektromotor van 110pk die aan de versnellingsbak is gemonteerd. De stekkerhybrides opladen aan een gewoon stopcontact neemt zo’n 7 uur in beslag en daarvoor krijg je dan een autonomie van meer dan 50km.

Ook conventionele motoren blijven leverbaar: 2 benzines (1.2l driecilinder met 130pk en 1.6l viercilinder met 180pk) en één diesel (1.5l viercilinder met 130pk).

Nog voor het jaareinde staat de opgewaardeerde 3008 bij de dealer.