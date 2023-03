Volkswagen bespaart nu zelfs het logo onder de motorkap weg

Door: BV

Wie z’n motorkap opent ziet daar tegenwoordig bijna altijd een uit kunststof vervaardig afdekschild. Dat onttrekt de motor uit het zicht. Het zit daar in de eerste plaats om geluid te dempen, maar er speelt ook een visueel aspect. Het duurde dan ook niet lang eer daarop fier het logo prijkte van de autobouwer. Het gaf ook wat extra cachet, mocht je de motorkap openen. Maar wie doet dat tegenwoordig nog? Nog belangrijker: wie doet dat tegenwoordig nog voor hij een auto koopt?

Niemand kijkt nog onder de motorkap, dus het hoeft er niet mooi te zijn

Uit onderzoek zal wel gebleken zijn dat zo goed als niemand dat nog doet. Koppel dat aan de bespaarwoede die eigen is aan bedrijven uit de autosector en je hebt al snel een opportuniteit om weer wat extra euro’s in je zak te steken. Bij Volkswagen hebben ze het inmiddels al in de gaten. Daar waar op de motorafdekking tot voor kort nog bij elk merk het logo kleefde - of dat nu VW, Audi, Skoda of Seat was - zit daar voortaan een generische afdekking.

Vele kleintjes maken één groot

Het lijkt een kleintje, maar vele kleintjes maken al snel iets groot. In 2015 besloot Volkswagen om de sleutels bij de aflevering van een nieuwe auto niet langer aan elkaar vast te maken met een metalen ringetje, maar met een plastic bandje. Het bedrijf becijferde dat die maatregel jaarlijks zo’n 130.000 euro opleverde. Hier is de besparing voor de fabrikant ongetwijfeld nog een pak groter. De productie van een afdekkap in uniform zwart plastic kost ongetwijfeld minder dan een exemplaar waar ook nog een blinkend logo aan toegevoegd moet worden. Bovendien verdwijnt de noodzaak om voor dezelfde motor - die toch dienst doet in een hele reeks merken - verschillende afdekkappen te ontwikkelen.

Bij Mercedes mag het logo nog fier op de motorafdekking prijken

Wat dat nu oplevert? Dat is moeilijk te zeggen. Maar ook hier geldt de wet van de grote getallen. Kan VW de afdekkap nu één euro per stuk goedkoper aankopen, dan levert dat het Duitse concern op het eind van het jaar een bonus van ruim 5 miljoen op. Niet slecht voor een onderdeel dat niemand nog bekijkt en waarvan de functionaliteit precies hetzelfde blijft.