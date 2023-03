Hyundai frist Kona op, toont sportieve N-line

Door: BV

Hyundai timmert z’n compacte crossover Kona een beetje bij. De motoren en het uiterlijk worden opgewaardeerd.

Facelift voor Hyundai Kona

Aan de buitenzijde krijgt de Kona een nieuwe smoel die vooral wat eleganter over lijkt te willen komen. Er zijn nieuwe LED-dagrijlichten, een andere grille en bumper en ook de hoofdlichten (die lager in de bumper zijn gemonteerd dat de eerder al genoemde dagrijlichten) worden vervangen door nieuwe exemplaren. Onderaan de bumper zorgt een stootbalk voor een subtiele, stoere indruk. Achteraan is eveneens het ontwerp van de achterlichten en de bumper onder handen genomen. Dat hoort zo ij een facelift. Net zoals nieuwe kleuren en velgen erbij horen. In de cabine is het grootste nieuws, een opgewaardeerd infotainmentsysteem met een groter scherm in de middenconsole. Ruim 10” groot is dat nu.

N-Line voor Kona

De Koreanen profiteren ervan om meteen ook een sportievere N-Line in het gamma te fietsen. Die vervangt tegen een meerprijs enkele van de reeds aanwezige standaardcomponenten (zoals grille en bumpers) door sportiever getekende exemplaren. Aan de prestaties verandert niks. Het is vooral goed voor de winstmarge van Hyundai.

Als mild hybrid of hybrid

Onder de kap valt ook substantieel nieuws te rapen. Er komen nieuwe motoren. Bovenaan het gamma zit een 1.6l turbo die 194pk opwekt. En er is ook een variant met een 1.6l met 130pk in combinatie met een 48V elektrisch systeem dat ook ondersteuning biedt. Onderaan het gamma zit dan weer een 1.0l benzine met 118pk die ook (optioneel) als mild-hybrid gekregen kan worden. Tenslotte is er ook nog een Kona Hybrid die een 1.6l benzinemotor en een elektromotor combineert en 138pk opwekt. Die aandrijflijn vertoont groot verwantschap met die in de Ioniq Hybrid.

Tenslotte hebben de ingenieurs nog wat extra uren gespendeerd aan het fijnstellen van de ophanging. Zo zijn er nieuwe antirolstangen en eindelooprubbers. Hyundai beweert dat het comfort verbeterde zonder de wegligging te benadelen.

Voor het einde van het jaar arriveert de nieuwe Kona in de Europese showrooms.