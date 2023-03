Je kan nu een nieuwe Volvo P1800 kopen

Door: BV

Cyan Racing, dat afscheurde van Polestar voor Volvo dat helemaal absorbeerde en er een EV-merk van maakte, heeft vanaf nu een nieuwe Volvo P1800 in de catalogus staan. Wel, een nieuw oud exemplaar om precies te zijn. Het eerste Volvo P1800 ‘Cyan’ liep oorpronkelijk in 1964 van de band, al is dat er nauwelijks nog aan te zien.

Bij de tuner, die in het WTC de jongste tijd erg succesvol is, stippen ze graag even aan dat de P1800 oorspronkelijk in 1960 werd voorgesteld. Eén jaar voor de Jaguar E-Type. Twee jaar voor de Ferrari 250 GTO. Drie jaar voor de eerste Porsche 911.

Volvo P1800 ‘restomod’

Deze moderne interpretatie heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo is het koetswerk helemaal vernieuwd en vervangen door panelen met klassieke lijnen, maar een aangepaste maatvoering. Ze zijn vervaardigd uit carbon, dat ook wordt gebruikt om het oorspronkelijke chassis te verstevigen. Vervolgens wordt er een moderne ophanging en een hedendaagse tweeliter benzinemotor in bevestigd. Die laatste is afkomstig uit de C30 racers van de racewagenfabrikant: een tweeliter viercilinder die 420pk en 455Nm opwekt. Pas bij 7.700t/min heeft die er genoeg van.

Het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd door een nieuwe mechanische vijfbak. Elektronische hulpmiddelen zijn er niet. Geen ABS, geen stabiliteitscontrole. Cyan zet in op mechanische grip, met plakkerig rubber dat om nieuwe 18-duims lichtmetalen velgen zit en een mechanisch limited-slip-differentieel op de achteras.

Volvo P1800 Cyan: licht, snel en… duur

Door het intensieve gebruik van carbon, is de nieuwe P1800 erg licht. Het ding zet amper 990kg op de weegschaal. Flitsende prestaties worden dan ook verondersteld, al geven de Zweden geen cijfertjes prijs. De prijs schurkt tegen een half miljoen euro aan. Daarvoor kan je natuurlijk ook heel wat ander leuk speelgoed kopen…