Audi Q2 aangepakt, nu meer SUV dan crossover

Door: BV

Audi frist de Q2 op. Zoals steeds gaat het om een lange, traditionele lijst detaillistische aanpassingen. Toch maakte Audi ook één opvallende keuze.

Langer en hoger: vernieuwde Audi Q2

Audi introduceerde de Q2 in 2016. Toen oogde hij alvast erg frist, want het was een Audi die een beetje afweek van de voor het merk traditionele vormgeving. Zette je hem naast een Q3 of Q5, dan was hij meteen herkenbaar. Lang geen evidentie binnen het gamma van het bedrijf.

Bij deze tussentijdse opfrisser worden hoofdzakelijk traditionele facelift-items onder handen genomen. Zo krijgt de Q2 andere bumpers. Daardoor is hij voortaan ook twee centimeter langer (4,21 ipv 4,19m). Er zijn ook andere kleuren, stripings die meer in het oog springen en andere velgen. Maar het meest verrassende is toch dat de Q2 nu ook 3 centimeter hoger wordt. Na de facelift meet hij 1,54m. Daar hebben we aanpassingen aan de ophanging voor te danken, hoewel het merk daar gek genoeg zo goed als niet over uitwijdt. De Q2 wil duidelijk weer meer afstand nemen van de hatchback-achtige crossovers door wat hoger op poten te staan.

Geen Alcantara meer in Audi Q2

Aan de binnenkant zijn het eveneens traditionele facelift-items die worden aangepakt, met sierlijsten en bekleding op kop. Audi gooit Alcantara nu buiten en vervangt het milieu-onvriendelijke materiaal door een kunstmatige vezel. Je mag hopen dat de besparing wordt doorgerekend aan de klant, maar hou vooral je adem niet in. Audi beweert tegelijk dat ook de verluchtingsroosters hertekend zijn, maar dat valt uit de foto’s eigenlijk niet op te maken.

Facelift Audi Q2: de motoren

Onder de kap vinden we de inmiddels overbekende 1.5l TFSI (met cilinderuitschakeling) en 150pk. Die krijgt de volstrekt onlogische 35 TFSI op de kofferklep. Er komt ook nog een 30 TFSI, een éénliter met 115pk) en een 40 TFSI (een tweeliter met 200pk). Er is ook een diesel: de 30 TDI - eigenlijk een 1.6 met 115pk. Later volgen ongetwijfeld nog meer versies, maar die wil men in Ingolstadt liefst in een apart persbericht gieten.

Nog deze maand arriveert de vernieuwde Q2 bij de dealer. De prijs is nog niet bekend.