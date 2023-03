Nieuwe Rolls-Royce Ghost houdt vast aan verfijning

Door: BV

Rolls-Royce was toe aan een nieuwe Ghost. Echt. De uittredende generatie dateerde al uit 2009, terwijl de tijd dat je met zo’n luxelimousine gemakkelijk decennia op je lauweren kon rusten toch echt al achter de rug is.

Nieuwe Ghost blijft sober

De nieuwe Ghost borduurt wel verder op hetzelfde designthema. Dat zat duidelijk al helemaal goed. Verder benadrukt de BMW-dochter uit het Britse Goodwood dat alles aan het nieuwe model nieuw is. Alleen de beeltenis bovenop de grille - de Spirit of Ecstacy - en de paraplu’s zijn van het vorige model overgenomen. Ah ja, en de achterportieren.

Het lijnenspel van de Ghost blijft, zeker in vergelijking met heel wat ‘barokke’ creaties van de jongste tijd behoorlijk minimalistisch. Net als de vernieuwde Phantom is hij wat hoekiger. Hij is ook behoorlijk wat groter dan z’n voorganger. In de lengte komt er bijna 9cm bij, in de breedte is dat 3cm en in de hoogte 2,1cm. Maar de wielbasis bleeft met 3295mm identiek - wat meteen verraadt dat de basis (een aangepast onderstel van de BMW 7-Reeks) identiek bleef. Je mag nu nog minder voelen van de ondergrond. De luchtophanging is verrijkt met een Upper Wishbone Damper die anticipeert op het wegdekverloop (dat wordt met sensoren en camera’s afgespeurd). En er is ook standaard vierwielaandrijving en vierwielbesturing.

Magic Carpet Ride

Rolls-Royce gaat steevast prat op een ongeëvenaard comfort, maar het wil desondanks ook nog steeds auto’s maken die fijn om rijden zijn. Een Ghost wordt immers het vaakst door zijn eigenaar bestuurd, terwijl de grotere Phantom vaker door een chauffeur door het verkeer geloodst wordt. Zo is de motor relatief ver achteruit geplaatst om een ideale 50:50 gewichtsverdeling te bekomen. Over die motor gesproken - dat is nog steeds een V12. 571pk en 850Nm sterk. Zelfs met 2,5 ton op de weegschaal is die flitsend snel: naar 100 in 4,8 seconden en een top van 250km/u. Niet dat het echt de bedoeling is - die kracht is er vooral om in reserve te houden. Van elektrische ondersteuning is er geen spoor. Het WLTP-verbruik is om de hik van te krijgen: 15,2l/100km gemiddeld en een CO2-afgifte van 347g/km.

Sobere luxe: de nieuwe Rolls-Royce Ghost aan de binnenkant

Ook aan de binnenkant heeft Rolls-Royce op het eerste zicht niet teveel toegevingen gedaan aan de smaak van de almaar belangrijker wordende Chinese markt. Of toch - in het dashboardpaneel waarop de modelnaam staat, zijn zomaar 850 lichtpuntjes verwerkt. En de bekende sterrenhemel boven je hoofd is ook gebleven. Toch overheersen sobere lijnen en subtiliteit.

Rolls-Royce wil de prijs van de auto alleen bespreken met wie er één wil kopen. Daarom verklappen we je het gewoon even: reken op een half miljoen. Méér als je op vlak van aankleding wat geks wil. De Britten denken op dat vlak graag met je mee, zolang de rekening maar vereffend wordt.