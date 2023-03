Is de Skoda Enyaq de elektrische SUV die je wil?

Door: BV

Skoda heeft het doek van de Enyaq getrokken. Die elektrische SUV maakt gebruik van het MEB-platform van de VW-groep. Technisch is hij bijgevolg erg verwant aan de VW ID.3 (zie test hier).

Prijs Skoda Enyaq nog niet bekend

De prijs is nog niet bekend. De afmetingen wel. De Enyaq meet van kop tot staart net geen 4,70m en is zonder buitenspiegels 1,61m breed. In de koffer past 585l. De wielbasis bedraagt een uit de kluiten gewassen 2,76m. Skoda profiteert van de voordelen van de elektrische aandrijfcombinatie om de wielen ver naar de hoeken te drijven. Tegelijk valt op dat de auto ondanks z’n SUV-proporties de bodemvrijheid mist die doorgaans met het concept geassocieerd wordt. De accu wordt weggestopt onder de voeten van de inzittenden.

Lichtgevende grille

Opvallend aan de vormgeving is de smoel van de hogere uitrustingsversies. Die zullen voorzien zijn van een grille die helemaal oplicht. Skoda hoopt ongetwijfeld dat heel wat mensen met die bling willen uitpakken.

Aan de binnenkant monteert Skoda een quasi symmetrisch dashboard met een groot centraal scherm (10 of 13” groot). Achter het stuurtje zit een klein digitaal cluster waarop cruciale rij-informatie wordt getoond. Omdat een EV geen nood heeft aan een conventionele transmissietunnel, maximaliseert het Tsjechische merk er de opbergruimte. Bij de uitrustingsmogelijkheden hoort een ‘ecochic’ stoffen interieur en een ledersoort die alleen met natuurlijke producten gelooid is.

Skoda Enyaq: dit is het aanbod

Skoda biedt een compleet gamma aandrijfaggregaten aan, waarbij opvalt dat de instapper naar EV-normen aan de trage kant is: een acceleratietijd van 11,4 tellen en een topsnelheid van 160km/u. Dat is wat je in jaren zeventig verwachtte van een auto in het executive-segment.

Het volledig gamma is als volgt

Enyaq 50: 55kWh / 340km / 146pk / 11,4s (0-100km/u)

Enyaq 60: 62kWh / 390km / 177pk / 8,7s (0-100km/u)

Enyaq 80: 82kWh / 510km / 204pk / 8,5s (0-100km/u)

Enyaq 80x: AWD / 82kWh / 460km / 265pk / 6,9s (0-100km/u)

Enyaq RS: AWD / 82kWh / 460km / 302pk / 6,2s (0-100km/u)

Wie er een wallbox bijkoopt kan de accu volgens Skoda op één nacht weer helemaal vol krijgen. Snelladen kan van 5 naar 80% in 38 minuten. De productie start later dit jaar in het Skoda-hoofdkwartier Mlada Boleslav.