Alicia Keys lanceert de nieuwe Mercedes S-Klasse

Door: BV

Mercedes heeft een nieuwe S-Klasse. Het vlaggenschip. Volgens Mercedes de beste auto ter wereld. Zangeres Alicia Keys mag in de mediacampagne figureren. Bij Mercedes hebben ze een zwak voor Keys. In 2013, bij de vorige generatie was ze ook bij. In een hangar van Airbus, met de indrukwekkende A380 op de achtergrond, zong ze toen voor pers en VIPs. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld mag inmiddels al met pensioen. Toen nog een symbool van menselijk vernuft. Nu een flop. Maar Keys is er nog steeds en ook de S-Klasse gaat door.

Dynamischer lijnenspel voor nieuwe Mercedes S-Klasse

De buitenzijde is geen verrassing. Mercedes wordt liever niet meer verrast. Een snufje AMG GT 4-Door Coupé, een hoop van de CLS en de vernieuwde E-Klasse. Wat scherper dan voorheen, met een grotere grille en afmetingen die nog indrukwekkender zijn. In de lengte kwam er 5cm bij. In Stuttgart zitten ook maniakken als het op luchtweerstand aankomt. De deurklinken zijn nu verzonken.

Nieuwe interieurarchitectuur

Aan de binnenzijde kiest Mercedes voor een meer radicale aanpak. Weg is het brede horizontale display dat zich tegen het dashboard nestelt. De opstelling die zoveel indruk maakt in recente modellen als de GLE, de A-Klasse, CLS of GLB. Hier kiest Das Haus voor een opstelling met een digitaal display achter het stuur en een groot verticaal georiënteerd scherm in de middentunnel. Ruikt naar Tesla, die combinatie. Wel sneu dat een rechter in Duitsland vorige maand nog oordeelde dat je daar tijdens het rijden met je vingers niet aan mag zitten. Maar je kan ook met het MBUX-systeem praten. Doe dat lang genoeg en de kans is groot dat de auto uiteindelijk snapt wat je wil.

De sfeer in de nieuwe Mercedes S-Klasse

Heb je wat minder oog voor de maximaal vijf schermen die Mercedes aan de binnenkant monteert, dan kan je je nog steeds uitleven met de sfeerverlichting. De afzwaaiende S-Klasse doet op dat vlak al niet slecht. 40 LEDs werden daarvoor ingeschakeld. Hoe gek het nu wordt is ook meteen duidelijk als je daar het aantal aankleeft: er zijn nu 250 LEDs in de weer met sfeer scheppen.

Een S moet ook steeds innoveren op vlak van veiligheid. Dat doet deze met een airbag voor de achterste passagiers, maar dat wisten we al. Ook op vlak van autonome rijfuncties wil Mercedes de boot niet missen. Maar zelfs een S-Klasse komt nog steeds niet verder dan niveau 3 (de verschillende niveaus van autonoom rijden hebben we hier voor je uitgelegd).

Eerst conventionele motoren

Onder de kap wil de S-Klasse bij z’n lancering vooral niet té speciaal doen. Versies in de EQ-reeks, de vlag die bij dit merk de geëlektrificeerde modellen dekt, zijn pas voor later. Onder de kap worden benzines en diesels met zescilinder lijnmotoren voorgesteld. Ze krijgen S450, S500, S350d en S400d op de kofferklep. De twee benzines, met respectievelijk 362 en 429pk zijn beiden drieliter turbomotoren met 48V mild-hybrid ondersteuning. Voortaan hoort niet alleen vierwielaandrijving, maar ook vierwielbesturing tot de mogelijkheden. De achterwielen kunnen tot wel 10 graden mee- of tegensturen. Dat maakt vooral de draaicirkel kleiner. Met tegensturende achterwielen wordt die ruim een meter kleiner.

Van de uittredende generatie verkocht Mercedes ruim een half miljoen exemplaren. Het wil er graag nog een hoop aan toevoegen. Op ons Oude Continent begint de teller in december te lopen. De rest van de wereld krijgt de nieuwe S-Klasse vanaf februari in de showroom.