Studie: asfaltdampen vervuilen meer dan de auto’s die erover rijden

Bij grote hitte durft asfalt wel eens te gaan ‘zweten’. De dampen die daarbij vrijkomen zijn vervuilender dan tot nog toe gedacht, zo concludeert een nieuwe studie.

Asfaltdampen worden fijnstof

Het Duitse Max Planck Instituut en de Amerikaanse Yale University onderzochten de verdamping uit asfalt bij verschillende weersomstandigheden. Bij hoge temperaturen kunnen boven asfalt immers duidelijke dampen ontstaan, waarvan de samenstelling en de evolutie tot op heden amper onderzocht werd. Het resultaat is opvallend: asfalt zou straks wel eens vervuilender kunnen zijn dan de auto’s die erover rijden.

Uit de gezamenlijke studie blijkt dat de aanvankelijk gasvormige afscheiding van asfalt door uitdroging en andere chemische processen verandert in fijnstof. De partikels hebben een diameter van amper 2,5 duizendste van een millimeter. Wetenschappers zijn van mening dat die grootte schadelijk is voor de mens.

Hoe warmer het asfalt, hoe hoger de uitstoot

Het effect van zwetend asfalt is steeds aanwezig, maar het wordt pas uitgesproken vanaf een asfalttemperatuur van 60 graden. Vervolgens zorgt elke volgende temperatuurstijging van 20 graden voor nog eens 70 procent extra uitstoot. Als het warm is kan je de afscheiding trouwens ruiken. Asfalt geeft dan een duidelijke geur af.

Asfalt vervuilender dan de auto zelf

De studie focuste zich op de Amerikaanse staat California, waar asfalt niet alleen een populaire wegbedekking vormt, maar ook frequent gebruikt wordt als dakbedekking. In drukbevolkte regio’s, zoals rond Los Angeles, is lang niet onrealistisch dat de fijnstofuitstoot van het gebruik van asfalt nu al die van de verbrandingsmotoren in transport overstijgt. Onderzoekers van de Universiteit van Yale beweren dat oppervlakten die door de zon verhit worden, wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna de helft van alle fijnstofuitstoot. Het aandeel van autoverkeer wordt geschat op minder dan 15 procent.

Wel helemaal recycleerbaar

In de industrie wordt asfalt aanzien als een over het algemeen erg schone en ecologische wegbedekking. Asfalt is immers eenvoudig regionaal te fabriceren en is nagenoeg compleet recycleerbaar.