Land Rover Defender krijgt nu al nieuwe diesels + stekkervariant

Door: BV

Land Rover voert nu al enkele aanpassingen door aan het gamma van de nog kakelverse Defender. Daarbij horen nieuwe diesels en een stekkervariant. Neen, de twee worden niet met elkaar gecombineerd.

Plug-in hybrid van Land Rover Defender

De stekkervariant van de Defender was al van meet af aan aangekondigd en zelfs als dat niet zo zou zijn - hij was onvermijdelijk (want uitstootdoelstellingen). De Britten combineren in die P400e een tweeliter viercilinder benzinemotor met 300pk en een elektromotor met 105kW (of nog eens 142pk). Om die laatste te voeden, wordt een 19,2kWh sterke batterij ingebouwd. Omdat die nogal wat ruimte inneemt, komt de P400e er alleen in de lange versie ‘110’. In de korte ’90’ is eenvoudigweg geen plaats. In de 110 P400e sneuvelt de optionele derde zitrij.

Het systeemvermogen (dat is het maximale vermogen van de twee motoren samen) bedraagt 404pk (ze leveren hun piekvermogen niet op hetzelfde ogenblik). Dat is goed genoeg voor een sprint naar 100km/u in amper 5,6 seconden en een topsnelheid van 209km/u. In een Defender! Maar waar het natuurlijk vooral om gaat zijn de verbruikscijfers: 3,3l/100km gemiddeld en een CO2-afgifte van amper 74g/km. Het zuiver elektrische bereik van de Defender bedraagt 43km.

Ingenium-dieselmotoren: viercilinders worden zescilinders

Land Rover is nog maar pas de eerste versies aan het uitleveren, of het wijzigt al de dieselmotoren. De D200 en D240 (zie test hier), beiden tweeliter viercilinders, worden vervangen door de D210 en D250. Allebei zescilinders met drie liter inhoud! Dat geeft de fabrikant iets meer mogelijkheden op vlak. van emissies, nu de regels weer eens zijn aangepast. De eerste wordt 200pk sterk, de tweede 249pk. De trekkracht stijgt in beide gevallen: naar 500 en 570Nm. Logisch, gezien ze over meer cilinders beschikken. Belangrijker is dat ze op hun paspoort ook de nieuwe Euro6d-final-aanduiding meekrijgen. In Vlaanderen wil dat zeggen dat ze in september 2027 nog altijd welkom zijn in de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent. De viercilinders die tot op heden werden geleverd, gaan dan in de ban. De nieuwe Ingenium D200 en D250 beperken hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot tot 8,8 l/100 km respectievelijk 230g/km, terwijl ze in 10,2 seconden en 8,3 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten (Defender 110).

Land Rover Defender D300

Bovenaan het gamma introduceert Land Rover een nieuwe D300. Weerom dezelfde zescilinder-in-lijn diesel. Architectonisch gezien is het hetzelfde blok als de vier-in-lijn, met twee extra cilinders. De topper krijgt 300pk en 650Nm. De korte Defender 90 gaat daarmee in 6,7 seconden naar 100km/u.