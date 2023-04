Met de krachtigste zescilinder ooit: Maserati MC20

Door: BV

Maserati was er een tijd mee in de weer, maar nu is hij eindelijk af: de MC20. Een Ferrari van Maserati, zeg maar. Verkrijgbaar met zowel een conventionele verbrandingsmotor als in een later verder te preciseren elektrische variant.

Nieuwe start voor Maserati

In Italië hoopt men dat de MC20 een soort van ‘reset’ voor Maserati wordt. Tot op heden werd het merk door moederhuis FCA een beetje verwaarloosd. Het modellenaanbod is niet meteen erg fris te noemen en hoewel er geen gebrek is aan ambitie en nieuw aangekondigde modellen, blijkt het vaak een heel ander paar mouwen om die nieuwe producten ook bij de dealer te krijgen. Dat is overigens zo ongeveer de normale modus operandi bij Fiat-Chrysler-Automobiles. Kijk maar naar Alfa Romeo, waar aangekondigde modellen soms 10 jaar de laat op de markt komen (ja, we hebben het over de Stelvio).

De MC20 (van Maserati Corse 2020) mag zich ook een Maserati van het nieuwe tijdperk noemen omdat hij ook met een elektrische aandrijflijn beschikbaar wordt. Daar wordt echter nog niet al te veel over gezegd. Er wordt gesproken over een topsnelheid van 310km/u, een sprinttijd van 2,8 seconden en een rijbereik van ruim 300km.

De krachtigste zescilinder ooit

Meer nieuws is er over de V6 met twee turbo’s die als eerste leverbaar wordt. Die drieliter levert zo maar eventjes 630pk, wat volgens de Italianen te danken is aan het gebruik van gepatenteerde F1-technologie. Dat is 210pk per liter. Meteen de krachtigste zescilinder van het moment. De eenheid, die z’n vermogen door een achttrapsautomaat sluist, is in de honderdsprint nog steeds flitsend snel: 2,9 seconden. Op benzine zou de MC20 doorgaan tot 325km/u. Cijfertjes die overigens ook heel wat te danken hebben aan het carbon-intensieve koetswerk en onderstel en de doorgedreven aerodynamica.

Wie ergens 200.000 euro teveel heeft liggen, mag nu al z’n Maserati-dealer contacteren.