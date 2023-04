McLaren moet hoofdkantoor verkopen

Door: BV

McLaren wil z’n hoofdkwartier in het Britse Woking van de hand doen. Het bedrijf hoopt zo ruim 220 miljoen euro cash binnen te krijgen. Die heeft het nichemerk broodnodig om de coronacrisis te overleven.

Faillissment dreigt voor McLaren

De problemen bij McLaren zijn niet alleen gelieerd aan een tijdelijke verkoops- en productiedaling. Het bedrijf is ook sterk afhankelijk van inkomen uit de Formule 1-activiteiten. Ook die werden door de COVID-19 virusuitbraak ernstig verstoord. Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 kwam er bij het bedrijf niet veel meer dan 150 miljoen euro binnen. Dat is slechts een kwart van wat het bedrijf in 2019 kon realiseren.

Drastische besparingen

McLaren snijdt de komende tijd 1.200 jobs weg. Daarnaast wist het het afgelopen kwartaal ook nog ruim 300 miljoen euro extra kapitaal op te halen en kon het een lening van ruim 170 miljoen krijgen. Die stappen zijn echter onvoldoende om de sportwagenfabrikant en het F1-team uit het faillissementsgevaar te loodsen. Daarom neemt McLaren nu de drastische stap om z’n hoofdkantoor te verkopen. Dat moet 220 miljoen euro cash opleveren. Van een verhuis is echter geen sprake. McLaren wil het gebouw achteraf terugleasen.

Hoofdkantoor van beroemde architect Norman Foster

Het gebouw dat samen met de bijhorende waterpartij een ying-yang-vormige structuur vertoont, is een ontwerp van de beroemde architect Norman Foster. Die tekende onder meer ook het Apple hoofdkantoor in Cupertino, de moderne koepel op de Duitse parlementsgebouw de Reichstag en het Viaduct van Millau in frankrijk.