Volkswagen Golf 8: de break

Door: BV

De lancering van de jongste VW Golf - generatie 8 - was er eigenlijk een in mineur. Het nieuwe model was klaar, zo ongeveer een jaar geleden, rond het Autosalon van Frankfurt. Maar de VW-directie wilde niet dat hij met aandacht van de ID.3 (zie test hier) zou gaan lopen. En daarom mocht de Golf er niet staan. Europa’s populairste automodel werd eigenlijk gewoon gelost. Geen feestje, geen gedoe. En dat terwijl de ID.3 begon aan een beschamende reeks vertragingen.

Volkswagen deed meer moeite voor VW Golf 8 Variant

De Golf VIII zelf, ruikt tegelijk ook een beetje naar een budgetoperatie. Er zijn wel technische en motorische updates en het interieur werd grotendeels onder handen genomen, maar de basis bleef dezelfde. Precies dezelfde wielbasis en op wat bumpermillimeters na, precies dezelfde afmetingen. Maar bij de breakversie die nu wordt voorgesteld, is er meer aan de hand.

Langer, ruimer dan voorganger

De Golf Variant is meer onder handen genomen dan de vijfdeursversie. Hij werd ei zo na 7cm langer. 5cm daarvan zit in de wielbasis. Daardoor mag je die ruimte nagenoeg integraal doorrekenen aan de achterste passagiers. De kofferruimte werd ook een kleine 2cm langer, maar dat levert in het totaal hooguit 6 liter extra stouwvolume op. Er past 611l in de koffer. Met de bank plat wordt dat 1.642l (+22l).

VW Golf Variant: ook als Alltrack

Het uiterlijk is net als bij z’n vijfdeurs gladgetrokken. Vooraan is het zelfs identiek. Achteraan valt op dat er in Duitsland werd gekozen voor een schuiner opgestelde D-stijl en achterruit. Daardoor is deze Variant niet alleen een tikkeltje groter, maar oogt hij ook wat dynamischer dan z’n voorganger. Hij is er overigens niet alleen in een conventionele versie, maar ook als ‘Alltrack’. Een tikkeltje stoerder aangekleed, met een schijntje meer bodemvrijheid en vierwielaandrijving.

Motorisch loopt het gamma gelijk met dat van de vijfdeursversie. VW heeft vooral aandacht voor de benzinemotoren met 48V elektrische ondersteuning.

Golf Sportsvan bestaat niet meer

Van Golf-generatie 7 bestond ook nog een ‘Sportsvan’, die aansloot bij de ooit zo populaire monovolumes. Een generatie eerder heette die nog ‘Golf Plus’. Die komt er nu niet meer.