Corona-effect: half zoveel file in september

Door: BV

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filedruk in september maar half zo groot is als een jaar geleden. De daling wordt toegeschreven aan het vele thuiswerk.

Beetje minder verkeer, veel minder file

Tijdens de eerste week van september was er zo’n 8,5 procent minder autoverkeer dan voor de coronacrisis. In bedraagt de afname nog steeds 10 procent. Het vrachtverkeer heeft zich volgens het Verkeerscentrum echter weer volledig hersteld. Dat is terug op het niveau van voor de COVID-19-uitbraak. De structurele ochtend- en avondspits die een gevolg is van een grotere verkeersdrukte dan wegcapaciteit, is sinds juni terug. Het effect ervan blijft echter ook in september nog beperkt. Hoewel er slechts 8,5% minder kilometers worden gereden, is de filedruk op snelwegen slechts half zo groot als vorig jaar in september.

Het instituut wijst voor de files die er wél zijn overigens niet alleen naar het autogebruik. Het stipt ook aan dat de belangrijkste oorzaak van vertragingen de afgelopen twee weken bij werkzaamheden te vinden was. Zoals in België gebruikelijk is, zijn er steevast verschillende grote werven waarop de werken lang aanslepen en is de coördinatie met andere mobiliteitsingrepen niet steeds optimaal.

Verkeersinfarcten in Vlaamse steden

Het verkeersinstituut zegt dat de Vlaming de afgelopen maand vooral tijd verloor in stedelijke gebieden. Er waren de jongste weken onder meer belangrijke verkeersinfarcten in Oostende, Kortrijk, Aalst, Gent en Brussel.

De overheid voert al jaren een politiek om autoverkeer buiten, maar ook binnen stedelijke gebieden te bemoeilijken. Het gaat om een hele waaier maatregelen. Die gaat van snelheidsbeperking, met almaar uitdijende zones 30 en 50, de massale invoering van éénrichtingsverkeer, minder parkeerruimte, het elimineren van rijstroken, remmende maatregelen als asverschuivingen en drempels, meer verkeerslichten met een langere doorlooptijd en circulatieplannen. Tegenwoordig wint 'de knip' aan populariteit. Die zorgt ervoor dat verschillende stadsdelen met de auto alleen via grote omwegen met elkaar verbonden kunnen worden. Afgelopen maand kon een automobilist binnen enkele Vlaamse steden wel een half uur tijd verliezen.