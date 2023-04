Nissan maakt nieuwe Z

Door: BV

Nissan denkt aan vernieuwing van de 370Z. Dat zal ook tijd gaan worden. Het huidige model werd al in 2009 geïntroduceerd en mag je gerust als ‘bejaard’ omschrijven. Deze Z Proto is het eerste teken dat de Japanners de modellijn niet verloren zullen laten gaan. En er is meteen goed nieuws voor de puristen: hij heeft een V6 biturbo en handgeschakelde versnellingsbak.

Neo-retro

Nissan hulde de Z Proto in een retro-futuristisch ontwerp dat flink knipoogt naar de eerste generatie van de Z (S30) en de 300ZX (Z32). Van die laatste leent hij de rechthoekige achterlichten die in een donkere strook zijn geïntegreerd. Het lijnenspel is een pak vloeiender dan bij de vorige 370Z.

Met een lengte van 4,38m, een breedte van 1,85m en een hoogte van 1,31m is de Z Proto breder, langer, maar ook lager dan het afzwaaiende model. De 19-duims velgen en de dubbele uitlaatlijn maken de agressief ogende cocktail compleet.

Een sportief interieur

Binnenin wordt de meeste informatie afgelezen van een 12,3” digitaal instrumentenblok. Boven de middenconsole zitten er drie analoge meters, maar ook het inmiddels obligate infotainmentscherm met aanraakscherm. Het stuur heeft zelf ook knopjes en een retro-vormgeving. Bij dit prototype hebben de ontwerpers wat gele accenten aangebracht. Die zorgen voor highlights in het kleine en donkere interieur. Je ziet het op de sportstoelen, maar ook in de stiksels van dashboard en deurpanelen.

Iets nieuws onder de motorkap?

De lange motorkap van de Z Proto herbergt een twin-turbo V6-motor gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Nissan onthult niet het vermogen dat dit blok levert, maar verklapt wel dat hij krachtiger is dan z’n voorganger. Ter info: de uitzwaaiende generatie van 370Z ontwikkelde 328 pk (344 pk voor de Nismo-versie).

Wat verandert er nog?

Deze sportieve coupé is nog niet productierijp, maar volgens de fabrikant zullen de wijzigingen op de productieversie beperkt blijven. Daarom heet dit ook een prototype en geen concept. Anderzijds moeten Europese klanten niet al te veel hoop koesteren dat het model ook bij ons nog op de markt komt.