Nieuwe Hyundai Tucson valt op, mist diesels, krijgt stekker

Door: BV

Hyundai heeft een nieuwe generatie van z’n populaire SUV Tucson klaar. Die breekt op heel wat vlakken met z’n voorganger.

Opvallend uiterlijk voor nieuwe Hyundai Tucson

Ja, in Zuid-Korea is flink gewerkt aan het uiterlijk. Dat kan je gerust revolutionair noemen. Terwijl de huidige generatie wellicht ongemerkt door het decor glijdt, is de bedoeling dat je de volgende generatie opmerkt. Daarvoor heeft de SUV een opvallende partij achterlichten, ligt er veel nadruk op de wielkasten en heeft hij een bijzondere voorzijde met een grille die naadloos overgaat in de koplampen.

Geïnspireerd op waterval

In het interieur heeft Hyundai jacht gemaakt op knopjes. Die zijn allemaal verdwenen. Het lijnenspel wordt er gedomineerd door vloeiende lijnen en gladde oppervlakken. “De inspiratie ervoor kwam van watervallen”, zeggen ze er.

Vergelijkbare afmetingen, kleinere koffer

De afmetingen zijn erg vergelijkbaar met die van de huidige uitvoering, hoewel hij op een nieuw platform staat. De wielbasis scheelt amper een centimeter. De achterste inzittenden krijgen de belofte van meer ruimte. In de koffer geeft de Tucson dan weer wat toe. In de huidige uitvoering past nog 629l. De nieuwe komt nooit verder dan 620l, maar offert soms nog wat kubieke centimeters op aan de geëlektrificeerde aandrijflijn. In de hybride past 616l. In de stekkerhybride zal 576l passen.

Nieuwe Hyundai Tucson niet meer als diesel

Onder de kap komt een 1.6l benzinemotor. De diesels gaan allemaal op het offerblok. Weg ermee. Zonde, want als kilometervreter zijn ze zowel efficiënt als schoon. Wat in de plaats komt zijn - we verklapten het al - hybrides. De basisversie van 150pk heeft nauwelijks (mild hybrid) elektrische ondersteuning. Een aandrijfvariant met 180pk komt uit de kast als hybride, terwijl een versie met 230pk als plug-in-hybrid in de catalogus komt.

Alleen de instapper is nog met de hand te schakelen, alle andere versies krijgen een automaat met zes of zeven verzetten.

Wanneer introduceert Hyundai de nieuwe Tucson?

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Tucson in ons land leverbaar.