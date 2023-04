Swace: de Toyota Corolla van Suzuki

Door: BV

Ja, je mag de titel heel letterlijk nemen. Op een paar logootjes en de voorbumper na is de Swace identiek aan de Toyota Corolla Touring Sports. Maar het is een hybride, en dat is waar het om gaat.

In de greep van de Europese uitstootdoelstelling

Suzuki zit met de handen in het haar. De reden daarvoor is de Europese uitstootdoelstelling. Die stipuleert dat een volumemodel nog hooguit 95g/km aan CO2 mag uitstoten. Dat gemiddelde wordt opgelegd over alle modelreeksen heen. En later wordt het nog eens gevoelig verstrengd. Het wordt zo laag dat tegen 2030 bijna alle auto’s één of andere vorm van elektrificatie moeten hebben.

Elektrische ondersteuning voor kleine auto's is niet rendabel

Ook de uitstootdrempel voor 2021 gaat elektrificatie niet uit de weg. Ten minste een deel van de auto’s die een merk verkoopt, zal op één of andere manier geëlektrificeerd moeten zijn. Voor Suzuki is dat een probleem omdat het vooral kleine auto’s aanbiedt. Die ondervinden niet zoveel baten van een volwaardige hybride opstelling én - belangrijker - wanneer ze dat toch doen, prijzen ze zichzelf uit de markt.

Toyota heeft de oplossing

Suzuki’s oplossing op korte termijn is eenvoudig: het klopte bij Toyota aan om er enkele hybrides op de kop te tikken. Het kondigde al de Across Plug-in-hybrid aan. Dat is een Toyota RAV4. En deze Swace is een Toyota Corolla hybride. Die combineert nog steeds een 1.8l benzinemotor (120pk) met een elektromotor (71pk) en heeft een 3,6kWh accu. Opvallend: zelfs die Corolla heeft nog een uitstoot van 99g/km. Nog altijd te hoog voor Europa, maar het helpt Suzuki alvast wel om z’n gemiddelde omlaag te trekken.

Deze winter start het merk met de verkoop. Aangezien het model een oplossing is voor een typisch Europees probleem, komt hij alleen maar bij ons op de markt.