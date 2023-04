Kia komt voor 2027 met nog eens 7 elektrische modellen

Door: BV

Kia verkocht tot op heden al meer dan 100.000 geheel elektrische auto’s wereldwijd. Dat lijkt veel, maar eigenlijk is het slechts een schijntje van het totale productievolume van het bedrijf dat jaarlijks miljoenen nieuwe auto’s assembleert. Toch zet het bedrijf zwaar in op elektrificatie. Tegen 2027 moeten er niet minder dan 7 nieuwe specifieke elektrische modellen bijkomen in het aanbod van het bedrijf. Dan zouden er in het totaal 11 verschillende elektrische modellen beschikbaar moeten zijn bij je Kia-verdeler. Tegen 2027 moeten batterijaangedreven voertuigen één nieuwe Kia op vier vertegenwoordigen.

Ook elektrische infrastructuur uitbouwen

Tegelijk lijkt ook Kia te erkennen dat er een groot verschil zit in de drang (lees: verplichting) om elektrische auto’s aan te bieden en de infrastructuur die ervoor noodzakelijk is. Kia wil daarom in de toekomst zelf meer investeren in laadinfrastructuur. De meest concrete inspanningen spitsen zich er echter toe op de Koreaanse thuismarkt. In Europa staan op dit ogenblik naar schatting 2 miljoen laadpalen te weinig.

Wereldwijd heeft Kia tegen eind dit jaar hooguit 600 werkplaatsen die gespecialiseerd zijn in elektrische voertuigen. Ook op dat vlak zal het bedrijf fors investeren. Het wil tegen 2023 meer dan 2.000 dealers met gespecialiseerde activiteiten.