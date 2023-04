Mercedes GenH2-concept sleept 25 ton 1.000km ver zonder uitstoot

Door: BV

Vrachtwagens vervullen bijna overal ter wereld een cruciale rol in het goederentransport. Vaak worden ze verkozen boven verkeer via spoor- of waterwegen omdat ze betrouwbaarder zijn. Daar staat tegenover dat ze voor behoorlijk wat vervuiling verantwoordelijk zijn. Maar ook daar komt in de toekomst verandering. Mercedes stelde net de GenH2-concept voor. Een vrachtwagen voor vervoer over lange afstand die gebruik maakt van een brandstofcel. De Duitsers willen die tegen 2024 op de markt hebben.

Een Mercedes Actros op waterstof

De GenH2 valt in dezelfde categorie als de actuele Mercedes Actros. Hij heeft een bruto voertuiggewicht van 40 ton en een laadvermogen van 25 ton.

Aan boord zijn twee tanks met vloeibare waterstof die elk een opslagcapaciteit van 40kg hebben. Daarnaast is de concept uitgerust met een 300kW brandstofcelsysteem en een accu van 70kWh - vergelijkbaar met die van een Tesla Model S zeg maar. Uit die accu kan tijdelijk nog eens 400kW extra vermogen gepuurd worden tijdens momenten dat er veel vermogen nodig is. Wanneer je bijvoorbeeld volgeladen bergop wil rijden. De 300kW brandstofcel converteert de waterstof in de stroom die nodig is om te rijden. Het stroomoverschot wordt gebufferd in de accu.

1.000km ver op één tankbeurt

De nog experimentele vrachtwagen heeft twee elektromotoren met een continu vermogen van ruim 300pk en 1.500Nm. Tijdelijk zijn ze echter in staat om tot 450pk en 2.000Nm te leveren. Belangrijker is echter het rijbereik. Op een volle waterstoftank kan de GenH2 zo ongeveer 1.000km ver rijden. Dat maakt de vrachtwagen ideaal voor lange afstanden. Bovendien neemt tanken weinig tijd in beslag. Het tankproces voor vloeibare waterstof is vergelijkbaar met dat van LPG of conventionele benzine.

Mercedes wil de eerste wegtesten samen met klanten uitvoeren in 2023. Een jaar later zou het waterstofmodel, als alles volgens plan verloopt, dan ook echt te koop moeten zijn.