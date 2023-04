Volkswagen verkoopt Bugatti

Door: BV

Opvallend nieuws van het Britse automagazine Car. Dat kopt dat het Duitse autoconcern Bugatti van de hand doet. De koper wordt de Kroatische fabrikant Rimac. Dat bedrijf specialiseerde zich al in elektrische componenten en bouwde met de Rimac One ook al een elektrische hypercar. Die kreeg onder meer belangstelling van Porsche, dat prompt een aandelenpakket van Rimac kocht. Onder meer Aston Martin, Jaguar, Koenigsegg, Pininfarina en Seat zijn klant bij Rimac.

De deal is al beklonken

Volgens Car is de deal al helemaal rond en zijn de handtekeningen al gezet. Of er ook centen mee gemoeid gaan, is dan weer minder duidelijk. Het lijkt erop dat VW z’n prestigemerk afgeeft in ruil voor een groter belang in Rimac.

Meer dan 10 jaar eigendom van VW

Bugatti is sinds 1998 eigendom van Volkswagen. Onder Duits bewind maakte de in het Franse Mulhouse gevestigde sportwagenbouwer eerst drie prototypes en kwam het vervolgens op de markt met de Veyron. In 2016 werd die opgevolgd door de Chiron. In 2018 werd de Divo tenslotte aan het gamma toegevoegd.

Indrukwekkend, maar niet rendabel

De Bugatti’s van tegenwoordig spreken dan wel tot de verbeelding, maar het prestigeproject leverde Volkswagen weinig op. Het heeft de grootste moeite om winst te maken met het merk. Dat lukte pas de afgelopen twee jaar.

Met de know-how van Rimac zou Bugatti wel eens sneller dan verwacht een elektrische supersportwagen op de markt kunnen brengen.