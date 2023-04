Lancering elektrische Mercedes EQA uitgesteld

Door: BV

Verliep alles volgens plan, dan zou de geheel elektrische Mercedes EQA nog voor het einde van 2020 z’n debuut beleven. Maar het model wordt nu toch uitgesteld.

Productie Mercedes EQA moest verhuisd worden

Aanvankelijk was Mercedes van plan z’n elektrische crossover op basis van de GLA in Frankrijk te bouwen. De productie werd eerder al toegewezen van de fabriek van Hambach in Frankrijk, waar tot op heden Smarts van de band liepen. Maar de plannen voor Smart werden inmiddels op een hoopje gegooid. Mercedes ging voor het structureel verlieslatende merk in zee met de Chinezen en de productie wordt naar het communistische land verhuisd. De fabriek in Hambach werd in de etalage gezet. Er lopen besprekingen met de Britse chemiegigant Ineos. Die wil er de Grenadier bouwen, een terreinwagen in de stijl van de originele Land Rover Defender.

De productie van de EQA moest bijgevolg verplaatst worden naar een andere fabriek. De keuze viel op die van Rastatt in Duitsland. Maar de verhuis, vertraging omwille van coronabeperkingen en problemen met de levering van batterijcellen, stuwen de productiestart achteruit. De EQA zou nu pas in de tweede helft van 2021 bij de dealer arriveren.

Drie motorversies en minimaal 400km autonomie voor Mercedes EQA

Mercedes-Benz heeft voor het model drie aandrijflijnconfiguraties met 201, 268 en 335pk op de planning staan en wil accu’s aanbieden die minimaal 60kWh en maximaal 110kWh groot zijn. Het basismodel zou moeten kunnen uitpakken met een elektrisch rijbereik van 400km.