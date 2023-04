Cijfers: kampeerwagens zijn niet aan te slepen

Door: BV

De populariteit van motorhomes zit al jaren in de lift, maar deze zomer is de markt helemaal ontploft.

Wel 80% meer motorhomes verkocht

De verkoop van motorhomes piekte deze zomer tot wel 80 procent boven de cijfers van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van vakorganisatie Traxio. In juni werd een absoluut record gevestigd. Werden er vorig jaar nog 548 nieuwe kampeerwagens ingeschreven, dan waren dat er dit jaar 1.006 (+84%). Ook juli (860 in 2020, 580 in 2019) en augustus (600 in 2020 tegenover 500 in 2019) waren topmaanden.

Traxio schrijft de uitstekende cijfers toe aan twee factoren: een inhaalbeweging na de lockdown, maar ook een sterk toegenomen interesse. ‘Heel wat mensen wilden nog snel-snel een kampeerwagen kopen met het oog op de zomervakantie’ klinkt het daar. In tegenstelling tot de automarkt die haar achterstand omwille van de lockdown naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal inlopen, lijkt de markt van de kampeerwagens goed te herstellen. Reizen binnen een veilige bubbel bleek deze zomer een alternatief voor een traditionele vliegvakantie. ‘Veel kopers beslisten erg snel over een aankoop’, aldus Traxio. De middenklasse motorhome is de populairste, terwijl instapmodellen minder goed in de markt liggen.

Fabrikanten kunnen ze niet snel genoeg bouwen

Inmiddels is niet uitgesloten dat 2020 voor de sector een absoluut recordjaar wordt. De beperkende factor is niet de vraag, maar het aanbod. Er is momenteel onvoldoende productiecapaciteit om in de vraag te voorzien en de beschikbare voorraad kampeerwagens is beperkt. Traxio noteerde dat de markt van de tweedehands motorhomes en de verhuur eveneens in de lift zit.

De bestelpiek moet nog komen

Hoewel deze zomer al heel wat bestellingen en transacties te noteren vallen, moet de bestelpiek van nieuwe kampeerwagens wellicht nog komen. Traditioneel worden de meeste nieuwe motorhomes in de herfst besteld. Ze worden dan geleverd voor het daaropvolgende zomerseizoen. Mobicar, de bekendste vakbeurs in ons land, vindt dan ook steevast in oktober plaats. Omwille van COVID-19-beperkingen is de editie dit jaar evenwel afgelast.