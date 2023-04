Cadillac lanceert compacte SUV XT4 in Europa

Door: BV

Cadillac lanceert de XT4 in Europa. Wacht even… wat? Jawel, vanaf 10 oktober is de compacte SUV beschikbaar op ‘een aantal Europese markten’. Ideaal voor wie eens wat anders wil in dit inmiddels overbevolkte marktsegment. De Amerikanen hebben er speciaal voor ons een diesel ingestoken.

Cadillac XT4 met diesel

Voor de aandrijving zorgt een tweeliter turbodiesel die ‘in en voor Europa werd ontwikkeld’. De viercilinder levert 174pk en 381Nm. Die wordt gecombineerd met een negentrapsautomaat. Vierwielaandrijving is beschikbaar op de topversies. De troef van de dieselcentrale moet z’n lagere CO2-afgifte zijn, maar die beloopt nog steeds 167g/km. Op de kofferklep krijgt het model de aanduiding ‘350d’.

Later zal Cadillac ook een benzinecentrale in het aanbod parkeren. Dat wordt eveneens een tweeliter. Goed voor 230pk en 350Nm, alweer in combinatie met een negentrapsautomaat en de mogelijkheid om de voorwielaandrijving tegen een meerprijs te vervangen door integraalaandrijving.

Goed uitgerust

Cadillac wil z’n status van luxemerk onderlijnen met een rijkelijke basisuitrusting. Daartoe horen onder meer LED-verlichting, elektrisch bedienbare en verwarmde zetels, 18-duims lichtmetalen velgen en een elektrisch bedienbare kofferklep. De veiligheidsuitrusting omvat dan weer verkeersbordherkenning en een rijstrookassistent bovenop het uitgebreide arsenaal verplichte voorzieningen.

In Duitsland zal de XT4, afhankelijk van de gekozen uitvoering, tussen 35.800 en 47.100 euro kosten.