Tesla Model S ‘Plaid’ is snelste productie-auto ooit

Door: BV

Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden dat Tesla de Model S voorstelde. Al die tijd kreeg het model hooguit een bescheiden stilistische update. Volgde het bedrijf van Elon Musk een normale productcyclus dan was hij drie jaar geleden al vervangen. Maar van vervanging is bij het innovatieve merk nog geen sprake. Het bedrijf lijkt zelfs nog niet aan een opvolger te werken.

Tesla Model S steeds straffer

Intussen wordt die Model S wel steeds straffer, dankzij Tesla’s niet aflatende innovatie op vlak van aandrijf- en accutechnologie. Na de Model S ‘Ludicrous’, kondigt het bedrijf nu de Model S ‘Plaid’ aan. Dat wordt de snelste productie-auto ter wereld. Of toch op z’n minst: één waar je met vijf personen én bagage in kan.

3 elektromotoren en grootste accu ooit in Tesla Model S Plaid

De Tesla Model S Plaid wordt aangedreven door 3 elektromotoren en krijgt de grootste accu tot op heden. De precieze cijfers geeft Tesla nog niet vrij, maar het moet ergens tussen 120 en 140kWh zijn. Z’n actieradius bedraagt volgens de fabrikant zo maar eventjes 840km. Maar zoals reeds aangegeven: dat is niet z’n meest indrukwekkende cijfer. Zelfs de topsnelheid van 320km/u is dat niet. Wat dan wel? Tesla belooft een honderdsprint in minder dan 2,1 seconden.

Niet leverbaar, wel bestelbaar

Bestellen kan je wel al. De Plaid kost € 139.990 (al kost hij in het echt - en tegen de Belgische economische wetgeving in - toch weer een tikkeltje meer). Op levering kan je pas hopen tegen eind 2021.