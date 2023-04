Arkana is SUV-coupe van Renault

Door: BV

Dit is de nieuwe Renault Arkana, een coupé-SUV van een volumemerk. Nuja, nieuw… Het merk met de ruit stelde dat model twee jaar geleden al voor. Het was bestemd voor de Russische markt. Die Arkana maakt echter gebruik van het onderstel van de Dacia Duster. De Europese variant ziet er hetzelfde uit, maar rust op een recentere architectuur. Hij maakt gebruik van dezelfde bodemgroep als de Renault Clio en de Renault Captur.

Renault Arkana is géén coupé-versie van Captur

Op stilistisch vlak vertoont de nieuwe Arkana het meeste overeenkomsten met de Captur. Niet onlogisch want het succes van dat model (de best verkochte compacte SUV van het continent) wordt grotendeels toegeschreven aan z’n vormgeving. Maar ondanks die familielook, is de nieuweling met aflopende daklijn van een andere maatvoering. Hij is met 1,57m wel precies even hoog als de Captur, maar een flinke 34 centimeter langer. In de koffer past 438l bagage. Die is dus 61l ruimer dan die van de Captur.

Keuzestress op vlak van aandrijflijn komt er niet. De Arkana wordt altijd een hybride. Die combineert een 1.6l benzinemotor (zonder turbo zowaar) met twee elektromotoren. Een combinatie je ook in de Clio Hybrid E-Tech kan bestellen. Het vermogen is identiek: 140pk. Een mild-hybrid die een 1.3l turbomotor combineert met een beperkte 48V-ondersteuning bouwt Renault ook.

Wachten tot 2021 op Renault Arkana

Over bouwen gesproken. Dat gebeurt in het geval van de Arkana in Zuid-Korea in een fabriek van dochteronderneming Samsung (het automerk, niet de elektronicagigant). Hij wordt in het eerste semester van 2021 gelanceerd.