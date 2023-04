Officieel: dit is de elektrische Volkswagen ID.4

Door: BV

Terwijl Volkswagen nog altijd worstelt met de lancering van z’n eerste specifiek ontwikkelde elektrische auto (de ID.3), gaat het EV-offensief van het bedrijf uit Wolfsburg gewoon door. Dit is de tweede telg: de ID.4. Dat is een SUV.

Volkswagen ID.4 gebaseerd op MEB-onderstel

Net als de eerder al voorgestelde VW ID.3 (een hatchback) en de Skoda Enyaq (een SUV), maakt ook dit model gebruik van het specifiek ontwikkelde MEB-onderstel van de groep. Het design van de auto is al lang geen verrassing meer. Beelden van de productieversie lekten deze zomer al uit. Stilistisch gezien sluit de deze nieuweling aan bij z’n eerder gelanceerde kleinere broertje. Hij neemt er onder meer de LED-strips en de lichtsignatuur van over. De achterlichten kregen een 3D-effect. Aan aerodynamica werd zoals steeds bij EV’s de nodige aandacht besteed. De ID.4 pakt uit met een Cw-waarde van 0,28.

Stilistisch gezien is de ID.4 een SUV, maar conceptueel gezien leunt hij veel dichter aan bij een monovolume. Omdat de accu onder de wagenvloer zit, kan hij immers niet uitpakken met een uitgesproken grote bodemvrijheid. De onderzijde van de flanken uitvoeren in zwarte kunststof is een optisch trucje om de ware verhoudingen van de auto te verdoezelen. De eerder al vermelde Skoda, de Enyaq, doet dat ook. Bij Tesla is de Model X een nog duidelijker voorbeeld van een model met monovolume-verhoudingen dat door marketingjongens tot SUV is omgedoopt.

VW ID.4: prestaties

Aan de binnenkant combineert VW traditioneel ogende zetels met bij tijden aparte kleurencombinaties. De bedieningselementen zijn identiek aan die van de ID.3 en maken uitsluitend gebruik van aanraakgevoelige panelen. Traditionele knopjes zijn er niet meer.

De eerste ID.4 zal worden aangedreven door een 204pk en 310Nm sterke elektromotor die de achterwielen bedient. Die puurt z’n stroom uit een 77kWh grote accu die volgens Volkswagen een reële actieradius van 520km oplevert. Heb je nog slechts 10% in de accu en vind je een 125kW snellader dan heb je een half uur later weer 70% of 350km autonomie. Hij gaat naar 100km/u in 8,5 seconden. Andere versies, met meer vermogen en ook een vooras die meehelpt, worden later aan het gamma toegevoegd.

Hoeveel kost de Volkswagen ID.4?

Volkswagen serveert de ID.4 eerst als ‘1st’ edities. Afhankelijk van de uitrusting kosten die tussen 49.950 en 59.950 euro. Het gaat om Duitse prijzen, bij ons wordt dat misschien wat meer.