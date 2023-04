Audi Q5 nu ook als dynamische Sportback

Door: BV

Voor wie het nog niet in de gaten heeft: coupé-achtige versies maken van een SUV is een lucratief zaakje. Het vergt een beperkte investering voor het merk in kwestie, terwijl de klant het geen probleem vindt om er wat dieper voor in de buidel te tasten. Een wildgroei van dit soort van modellen, met name bij de premiumspelers, mag dan ook niet verbazen. Bij Audi is de Q5 Sportback de nieuwste telg. Technisch is die nagenoeg identiek aan de gewone Q5.

Duurder, want het oogt sportiever

Tot aan de B-stijl is de dynamischer gelijnde Q5 eigenlijk hetzelfde als de versie zonder Sportback in de naam. De neus ziet er van meet af aan een beetje sportiever uit, omdat Audi het S-line-pakket zogezegd standaard maakt. We zeggen zogezegd, omdat het wel de prijs aandikt voor de klant, maar niet de kostprijs voor de constructeur. Die levert gewoon een grille en een bumper met een ander design. Dat dat meer waard zou zijn dan het gewone exemplaar (dat niet eens leverbaar is), zit louter tussen de oren van de klant.

Audi SQ5 Sportback niet zo aerodynamisch

Vanaf de B-stijl beginnen de wijzigingen. Daar duikt de daklijn veel sterker omlaag en zit een schuiner opgestelde kofferklep en achterruit. Ironisch genoeg is die vorm van nature eigenlijk niet zo aerodynamisch. Audi grijpt daar sterk op in, kijk maar eens naar die grote zwarte (want gecamoufleerd) windgeleiders naast de achterruit. De staartlichten zijn identiek aan die van de gewone Q5, maar omdat ze onder een uitgesproken vleugeltje huizen, is de sfeer toch weer een beetje anders.

Aan de binnenzijde en onder de kap is de Audi Q5 Sportback op wat minder hoofd- en bagageruimte (510l, 40 minder dan de Q5) achteraan eigenlijk niet te onderscheiden van z’n versie met vlakkere daklijn.

Bij de lancering zijn er 2 2-litermotoren beschikbaar, beiden voorzien van mild-hybridetechnologie. Ze lopen hetzij op benzine, hetzij op diesel en zijn precies even krachtig: 201pk. Een SQ5 Sportback komt eraan, nog steeds met een zescilinder diesel die ruim 340pk opwekt. Later zal Audi ook twee plug-in-hybrid versies (steeds in combinatie met een benzinemotor) aanbieden.