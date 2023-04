Goedkoopste nieuwe auto werd 27% duurder op één jaar tijd

Door: BV

Het zal niet verbazen: het is Dacia dat de goedkoopste auto van het land aanbiedt. Dat is de Logan. Met die vierdeurs begon het Dacia-verhaal destijds allemaal. Het werd een succes. Eén van de weinig echt succesvolle merk (her-)lanceringen van de afgelopen decennia.

Een nieuwe auto voor 5.000 euro

“Een nieuwe auto voor 5.000 euro” kopten de krantentitels destijds. En dat zonder teveel concessies te doen. De eerste Logan bespaarde immers op slimme manieren. Hij had rechte zijruiten, een dashboard uit één deel, hij gebruikte afgeschreven (en beproefde) Renault-mechaniek en er was nauwelijks een gamma of motorenkeuze. Dat die verkondigde 5.000 euro er bijna 2.000 méér werden tegen dat model aan de Europese normering voldeed, deerde niet. Het model kende succes en legde de basis voor nog grotere successen. De Dacia Duster bijvoorbeeld. Een compacte crossover die in z’n segment zelfs al de Europese koppositie bij particuliere aankopen kon pakken.

De betaalbaarste telg van het Dacia-aanbod, bleef echter al die tijd de Logan. Een jaar geleden stond die functionele vierdeurs nog steeds in het gamma vanaf 6.900 euro. Aan het begin van dit jaar was die prijs al opgelopen tot 7.590 euro. Het ging nog steeds om dezelfde 1.0l benzinemotor met 75pk in combinatie met een handgeschakelde vijfbak, maar tussen beide iteraties wel voorzien van meer zuinigheidstechnologie (een start/stop-systeem). Dat deed de uitstoot ervan zakken van 117 naar 114g/km.

Meer dan een kwart duurder op één jaar tijd

Tegen de zomer was de prijs nogmaals verhoogd. Dan kon je Logan pas kopen voor 8.490 euro. Een gevolg van herschikkingen binnen het gamma (de huidige generatie Logan loopt uit en is nu alleen nog uit voorraad leverbaar) en - vooral - de invoering van alweer aangescherpte uitstootnormen. De goedkoopste nieuwe auto van het land werd op één jaar tijd bijgevolg meer dan een kwart duurder.

Nieuwe Dacia’s zullen meer kosten

Inmiddels stelde Dacia de nieuwe generatie Logan (vierdeurs) en Sandero (vijfdeurs) voor. Daarvan komt de Logan in geen geval nog naar Europa. De auto waarmee het allemaal begon, wordt uitgerangeerd. Dacia zal die auto alleen bouwen en homologeren volgens normen die afgestemd zijn op de ontluikende markten waarvoor het model oorspronkelijk bedoeld was. De veel populairdere Sandero neemt de rol van instapper over. De huidige generatie heeft een vanafprijs die vergelijkbaar is met die van de vierdeurs. Maar toch laat ook Dacia tussen de regels al uitschijnen dat een nieuwe auto voor minder dan 9.000 euro ook bij de budgetspecialist binnenkort verleden tijd is. De talrijke Europese normen, niet in het minst op vlak van uitlaatzuivering en uitstootgemiddelde, riskeren de prijs gevoelig op te drijven. Er wordt van een nieuwe auto wel eens gezegd dat alleen al de aandrijflijn met alle aanhorigheden (motor, start/stop, mild-hybrid, uitlaatgasrecirculatie en uitlaatgasbehandeling) straks 10.000 euro kost. Het is niet raden naar het effect ervan op betaalbare automobiliteit.