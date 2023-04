Audi A3 Sportback als stekkerhybride: minder koffer, meer elektrisch rijbereik

Door: BV

Audi zet z’n stekkerhybride-offensief door. Net als alle andere merken overigens, omdat Europa ze weinig of geen keuze laat. De nieuwste is de A3 Sportback 40 TFSI e. We gaan die volstrekt arbitraire naamgeving niet uitleggen want ze slaat nergens op. Onder de kap zit een 1.4 TFSI benzinemotor met 140pk en 250Nm. En er is ook nog een elektromotor die net geen 100pk, maar ook nog eens 330Nm toevoegt.

Voldoende vermogen voor vlotte prestaties, en voldoende accu voor 50km écht rijbereik

De twee kan je echter niet botweg bij elkaar optellen (omdat beide motoren pieken op een verschillend moment). Je hebt maximaal 204pk en 350Nm ter beschikking. Dat laatste is ongetwijfeld elektronisch afgetopt om excessieve slijtage van de componenten (met name de transmissie - een zestrapsautomaat) te beperken.

Audi beweert dat de e-Tron Sportback alleen op stroom al 78km ver geraakt. Een NEDC-cijfer trouwens. Volgens de WLTP-cyclus is dat 67km. In vergelijking met z’n voorganger is dat zo’n 20km meer, dankzij de 13kWh accu die onder de koffervloer zit. Eveneens volgens de oude NEDC-cyclus bedraagt het verbruik maximaal 1,5l/100km en blijft de CO2-afgifte beperkt tot 34g/km. Elektrisch kan de A3 Sportback tot 140km/u halen. Een cijfer dat je bij heel wat automerken als limiet ziet, om een eenvoudige reden: als hij dat niet haalt, is het volgens Europa geen volwaardige stekkerhybride en verliest hij in sommige landen z’n fiscale gunstregime.

De acceleraties zijn vlot: naar 100 kan in 7,6 tellen. Opladen duurt tot 4 uur (maximaal 2,9kW/h) en z’n koffer… die kromp tot 280l door de accu. Dat is het niveau van een stadswagen. Met de achterbank plat wordt het echter weer een aardige 1.100l.

Hoeveel kost de Audi A3 Sportback 40 TFSI e in Belgie?

De basisprijs in België bedraagt 37.980 euro.