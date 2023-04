In detail: de nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway

Door: BV

Sinds Dacia de Sandero in Europa op de markt bracht, in 2004, zijn er al 2,1 miljoen stuks van verkocht. Een doorslaand succes. Dat onderlijnt de belangstelling van de (hoofdzakelijk particuliere) consument in mobiliteit die tegelijk functioneel en betaalbaar is. Dat hoeft overigens al lang niet te betekenen dat die ook franjeloos is. Dat bewijst het succes van de Sandero Stepway. Die stoerdere en beter uitgeruste versie neemt zowat 65% van alle orders voor z’n rekening. Ook al 1,3 miljoen stuks sinds z’n introductie.

Nieuwe Dacia Sandero is lager en langer

Terwijl de vierdeurs Logan, die nog wat goedkoper was dan de Sandero, niet langer z’n troeven mag uitspelen op de Europese markt, lijkt de Sandero beter dan ooit gewapend te zijn. Het nieuwe model werkt met vergelijkbare afmetingen, maar fijngeslepen proporties. Zo is het dak 1cm lager en 6cm langer dan voorheen en zijn de wielkasten verder gevuld. De Stepway heeft voortaan niet alleen recht op meer zwart plastic en een verhoogde ophanging (+41mm bodemvrijheid, voor een totaal van 174mm), maar ook op een specifieke motorkap, velgen en grille.

Compleet nieuw interieur voor Dacia Sandero en Sandero Stepway

Het interieur wordt grondig opgewaardeerd. Op technologisch vlak doet een scherm aan de bovenkant van de middenconsole z’n intrede, al is er voor wie economischer ingesteld is ook een smartphone-interface. De materiaalkeuze is verbeterd en de kwaliteitsindruk en sfeer binnenin gaat er een hele bank op vooruit door Dacia’s beslissing om in de boordplank een strook met stof te bekleden. In de koffer, die op heel wat versies elektrisch bedienbaar wordt, past 328l. Een in twee ongelijke delen neerklapbare achterbank is standaard, een koffervloer die verhoogd kan worden (om een vlakke laadvloer te krijgen) wordt een optie. De passagiers achteraan krijgen nu 4,2cm beenruimte meer dan in z’n voorganger.

Meer comfort aan boord

De bestuurder mag zich ook verlekkeren op meer comfort. Naargelang de versie beschikt de bestuurderszetel nu over hoogteregeling en het stuur is in hoogte en diepte in te stellen. Bovendien kan het model uitgerust worden met een individuele of centrale armsteun. Ook nieuw in de uitrustingslijst: een glazen schuifdak. Dat wordt leverbaar vanaf de zomer van 2021.

Veiligheidsuitrusting van nieuwe Dacia Sandero

Op veiligheidsvlak is de Sandero helemaal mee met weerom aangescherpte EU-regelgeving. Dat wil zeggen dat hij nu ook (naast bijvoorbeeld stabiliteitscontrole en zes airbags) beschikt over een systeem dat bij een ongeluk automatisch de hulpdiensten belt en je positie doorgeeft, een noodremassistent en bandendrukcontrole. LED-verlichting is standaard.

Dacia heeft besloten van op de Europese markt geen diesels meer aan te bieden. Onder de kap zit daarom steevast een 1-liter driecilindermotor. Die bestaat in drie versies: met 65pk (zonder turbo) of 90pk (met turbo) op benzine (waarbij die laatste ook leverbaar is met een traploze CVT-automaat) en een variant met 100pk die naast een benzinetank vanaf de fabriek ook een LPG-tank krijgt. Dat is meteen de autonomie-kampioen. Hij kan tussen tankbeurten (op zowel benzine als LPG) samen wel 1.300km afleggen. De motoren voldoen aan de volwaardige Euro 6d-norm die vanaf 1 januari 2021 voor alle nieuwe auto’s verplicht is.

Wanneer komt de nieuwe Sandero en wat kost hij?

Eind dit jaar hoort de Sandero en Sandero Stepway bij de dealer te staan. Dacia wil nog steeds betaalbare mobiliteit blijven bieden, maar toch lijkt een prijsstijging onvermijdelijk. Wat hij moet kosten is evenwel nog niet bekendgemaakt.