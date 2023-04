BMW presenteert 4-Serie Cabriolet

Door: BV

BMW presenteert de dakloze versie van de 4-Serie. Met spleetogen en bevertanden, maar je hebt nog tijd om aan het design van de lichtunits en de grille te wennen. Hij komt pas in maart van volgend jaar op de markt. Net op tijd voor de volgende zomer dus.

Nieuw, lichter dakmechanisme voor BMW 4-Reeks Cabrio

De middenklasse cabrio van het merk, met steevast ruimte voor vier volwassenen, werd destijds gelanceerd (toen nog als 3-Reeks) met een stoffen kap. Later bleek BMW niet ongevoelig voor de metalen-klapdak-rage die inmiddels weeral zo goed als verdwenen is. Maar bij deze 4-Serie evalueerden de Duitsers toch hun keuze voor een stoffen dak. Er werd gekozen voor een nieuwe technologie die gebruik maakt van harde schalen die met stof bekleed zijn. Noem het gerust een mengvorm, met het uitzicht van een conventioneel klapdak. De voordelen zijn een mooie pasvorm, een authentieke uitstraling en een lager gewicht. Dit dak weegt 40% minder dan dat van z’n voorganger. En toch biedt het betere thermische en akoestische isolatiewaarden. Het wordt standaard geleverd in zwart, maar ook grijs is beschikbaar als je wil bijbetalen.

Grotere koffer

Leg je dat dak in de koffer (met een druk op de knop, vanzelfsprekend), dan hou je nog 300l bagagecapaciteit over. Dat is liefst 80l meer dan bij het vorige model. Met het dak dicht wordt de koffer groter, tot 385l (15l meer dan voorheen).

BMW wil er meteen ook de nadruk op leggen dat het er alles aan deed om van de 4-Serie Convertible een prettig rijdende auto te maken. De jongste tijd heeft het merk weer wat meer aandacht voor ‘freude am fahren’. Dat was een holle frase geworden, maar sinds de lancering van de jongste 3-Reeks (zie test hier), ligt de lat weer wat hoger. Hier zorgen verstevigingen weliswaar voor wat meer gewicht, maar de ingenieurs bewaarden wel de perfecte 50:50 gewichtsverdeling.

De topmotor wordt een 374pk sterke zescilinder-in-lijn. Daarnaast omvat het lanceringsgamma ook nog twee viercilinder benzinemotoren en een viercilinder diesel. Een achttrapsautomaat is standaard. In 2021 zal BMW nog twee zes-in-lijn dieselcentrales aan het aanbod toevoegen.

Basiskenmerken:

BMW 420i Cabrio: 1998cc / benzine / 184pk / 300Nm / 8,2sec / 236km/u

BMW 430i Cabrio: 1998cc / benzine / 258pk / 400Nm / 6,2sec / 250km/u

BMW M440i xDrive Cabrio: 2998cc / benzine / 374pk / 500Nm / 4,9sec / 250km/u

BMW 420d Cabrio: 1995cc / diesel / 190pk / 400Nm / 7,6sec / 236km/u

BMW 430d Cabrio: 2993cc / diesel / 286pk / 650Nm / 5,9sec / 250km/u

BMW M440d xDrive Cabrio: 2993cc / diesel / 340pk / 700nm / 5,1sec / 250km/u