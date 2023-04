Fabriekstuning: BMW X2 M Mesh Edition

Door: BV

Neen, deze BMW X2 is niet afkomstig van bij een tuner, ook al ziet hij er zo uit. Het is een speciale editie van de X2. Die zal uitsluitend worden aangeboden op de sDrive28i en xDrive28i, die worden aangedreven door een 228pk sterke 2-liter viercilindermotor die de combinatie altijd in minder dan 7 tellen naar 100km/u kan sleuren.

Alle sportieve stylingpakketten samen

Voor de aankleding heeft BMW flink gewinkeld in de fabriekshop. Aan de M Mesh Edition zijn altijd het M Sport-pakket, het optionele M Sport X-pakket, de Shadowline en de uitgebreide Shadowline toegevoegd. Dat lijkt heel wat, maar omdat het gaat om stilistische keuzes krijg je niet één onderdeel meer dan op een andere BMW X2. Moeten die pakketten winstgevend zijn… Om het resultaat even kort uit te tikken: hij oogt zo sportief mogelijk én heeft hoofdzakelijk glanzend zwarte accenten.

Opvallende velgen voor BMW X2 M Mesh Edition

Er zijn vijf beschikbare kleuren, maar dat is niet z’n meest in het oog springende kenmerk. Dat is voor de stickers. Standaard negentienduimsvelgen kunnen optioneel vervangen worden door 20-duimers die voorzien zijn van zwarte en oranje accenten.

Aan de binnenkant is er specifiek leder, contraststiksel, zijn er specifieke deurdorpels en krijg je een M-sportstuur met schakellepels.