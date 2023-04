Leon e-Hybrid is de eerste stekkerhybride van Seat

Door: BV

Seat had al een auto met stekker: de kleine elektrische Mii. Intussen worden daar alleen nog de voorraden van opgesoupeerd en dan is het ermee gedaan. Een opvolger is er niet. Submerk Cupra wil straks meer elektrische auto’s verkopen, maar ook Seat zelf kan niet achterblijven. Het begint met een plug-in-hybride. De Leon mag de kop afbijten.

Seat Leon als plug-in hybrid

Onderhuids is de Leon e-Hybrid feitelijk een nieuwe Golf GTE. Een 1.4l turbo-benzinemotor met 150pk wordt gekoppeld aan een elektromotor met 85kW (dat is nog eens 115pk). Maar omdat de twee hun maximale werkijver niet op hetzelfde ogenblik ontwikkelen bedraagt het gecombineerde vermogen 204pk en 350Nm. De trekkracht wordt elektronisch gelimiteerd op het maximum dat de geautomatiseerde zesbak met dubbele koppeling aankan. Onder de koffervloer zit een accu van 13kWh, waarmee de Spaanse fabrikant een elektrisch rijbereik belooft van 60km. De overeenkomstige CO2-uitstoot is nooit meer dan 30g/km (1,3l/100km). Fiscaal wordt deze Leon aanzien als een ‘volwaardige’ hybride, met 100% aftrekbaarheid voor zowel voertuig als brandstof. In Vlaanderen betaal je evenmin BIV of verkeersbelasting.

Een volwaardige hybride

Die fiscaal gunstige behandeling moet z’n aankoopprijs helpen verteren. De vijfdeursvariant staat immers pas vanaf 34.290 euro in de verkoopstabellen en de Break moet 35.190 euro kosten. Je hebt voor dag bedrag wel de keuze uit een luxueuze of sportieve afwerking, naar smaak.

Wat minder plaats in de koffer?

Aan de buitenzijde is het model herkenbaar aan het obligate logo, specifieke velgen en de aanwezigheid van een laadpoort. Binnenin heeft Seat het over een ‘uniek dashboard’, maar het gaat eigenlijk alleen over een menuscherm dat je informeert over het gebruik van de motoren. Wel is de bagageruimte ‘anders’ ingedeeld. Dat betekent wellicht dat de koffer krimpt, maar dat is een detail dat de fabrikant in de eerste persinformatie niet vermeldt.