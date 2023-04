Eerste BMW iX3 loopt van Chinese productieband

Door: BV

In juli onthulde BMW eindelijk z’n langverwachte elektrische SUV. We zeggen ‘eindelijk’ omdat de gedoodverfde concurrenten, Audi, Mercedes en Jaguar, hun elektrische crossover inmiddels al een tijd in het gamma hebben. Die bedrijven hebben de e-Tron, EQC en I-Pace (die zelfs al Auto van het Jaar werd) in het leverprogamma.

De BMW iX3 heeft steevast een 80kWh accupakket en een elektromotor die 286pk en 400Nm opwekt. Bij een volledige lading moet die auto in staat zijn om 460km (volgens de WLTP-cyclus) af te leggen.

Eerste geheel elektrische BMW is “Made in China”

Inmiddels liep de eerste iX3 van de productieband. Terwijl het gros van de crossovers van BMW in de VS wordt gebouwd, komt de elektrische X3 voor de wereldwijde markt uit het Chinese Shenyang. BMW baat daar in joint-venture met Brilliance Automotive een assemblagefabriek uit. De Duitse fabrikant benadrukt dat de fabriek gespecialiseerd is in hoog kwalitatieve producten.

De joint-venture voert bij elke auto 128 mechanische tests en 994 software-analyses uit van de batterijsystemen. Er zijn daarna ook nog eens 140 proeven die elk aspect van de iX3 controleren, inclusief acceleratie.

Hoeveel kost de BMW iX3?

De geheel elektrische BMW iX3 is in ons land te koop vanaf net geen 70.000 euro.