Hyundai ontwikkelt UMV

Door: BV

Hyundai richt een nieuwe afdeling op die zich zal toespitsen op de ontwikkeling van UMV’s - Ultimate Mobility Vehicles. Die moet voertuigen opleveren met een ‘ongekende mobiliteit’.

New Horizons Studio

De nieuwe afdeling heet New Horizons Studio. Die moet in de toekomst klanten bedienen die zich over onconventioneel terrein moeten bewegen.

Het eerste project dat door de studio wordt ontwikkeld, zal gebaseerd zijn op een concept dat het bedrijf in 2019 liet zien op CES in Las Vegas. Op die technologiebeurs stond toen de Hyundai Elevate. Een voertuig met wielen die op grote robotbenen gemonteerd zijn. Daarmee zou hij over moeilijk terrein kunnen wandelen. Die Elevate nam een modulair elektrisch platform als basis en kon in theorie dan ook eenvoudig aangepast worden aan verschillende eisen en doelen.

Wanneer New Horizons Studio een wandelende auto klaar moet hebben, wil niemand bij Hyundai gezegd hebben. De eerste UMV is wellicht nog niet voor meteen.