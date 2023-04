Volvo wil schone lucht verkopen aan andere automerken

Door: BV

De Zweedse autobouwer Volvo zal de Europese CO2-uitstootdoelstelling dit jaar halen. Dat heeft het merk te danken aan de vlotte verkoop van stekkerhybrides. Die maken inmiddels bijna een vierde uit van de wereldwijde verkoop van het merk. Vooral in vloten (via leasingformules) zijn ze populair omwille van een gunstige fiscale behandeling.

Europa legt onrealistisch laag verbruikscijfer op

Europa legt autofabrikanten een gemiddelde uitstootdoelstelling van amper 95g/km op. Dat komt overeen met een verbruiksgemiddelde van 3,6l/100km voor dieselwagens en 4,1l/100km voor benzinevoertuigen. Dat cijfer wordt berekend over alle verkochte modellen van een fabrikant. Een onrealistisch laag getal dat eigenlijk alleen gehaald kan worden bij een verregaande elektrificatie. Zelfs heel wat conventionele hybrides hebben het moeilijk om die waarden te halen. Een plug-in hybride heeft er dan weer geen moeite mee, omdat de EU-homologatiecyclus ervan uitgaat dat je elke rit begint met een volle batterij en derhalve nauwelijks gebruik maakt van de verbrandingsmotor. De uitstoot bij de productie van het betrokken voertuig is van geen tel.

CO2-arme auto telt dubbel

In 2020 mogen autoconstructeurs geheel elektrische auto’s en plug-in-hybrids ook dubbel laten meetellen in de berekening van de uitstoot (meer daarover hier). Haalt een automerk de uitstootdoelstelling niet, dan zal Europa boetes uitdelen. Die kunnen in de miljarden lopen.

Lucratief handeltje in CO2-credits

Automerken die de drempel wel halen, vermijden niet alleen boetes, maar kunnen er ook nog een aardige duit aan verdienen. De marge kan immers omgezet worden in CO2-credits die verkocht kunnen worden. Fiat-Chrysler koopt zo bijvoorbeeld schone lucht aan bij Tesla. Volkswagen kocht al CO2-rechten van het Chinese MG, nadat de lancering van haar eigen elektrische modellen flinke vertraging opliep. Volvo wil nu ook z’n CO2-overschot ten gelde maken. Het gaat op zoek naar kopers van de schone lucht van (dubbel getelde) stekkerhybrides en elektrische auto van de merken Volvo en Polestar.