Terugroepactie: elke Polestar 2 kan zomaar stilvallen

Door: BV

Polestar, het dochtermerk van Volvo (en Geely) dat in China elektrische sedans produceert, heeft een groot probleem. De auto’s van het merk kunnen zomaar stilvallen. Ze zijn daarna niet meer op te starten.

Problemen met elke reeds gebouwde Polestar 2

Voor het weekend kwamen al problemen met tientallen Polestar 2 aan het licht. Klanten geraakten geïmmobiliseerd, soms zelfs al de dag na de levering. De auto kon daarna niet meer opgestart worden. Het ging vanzelfsprekend om een elektrisch probleem. Niet de batterij met hoog voltage (die stroom levert voor de aandrijflijn), maar het 12V-systeem waarop de andere autosystemen lopen, zou de oorzaak van het probleem zijn.

Software-update nodig, maar deze kan niet draadloos

Vandaag kondigde Polestar een terugroepactie aan van elke reeds geleverde Polestar 2. Dat zijn er naar verluidt zo’n 2.200. Volgens de fabrikant gaat het louter om een softwarefout in de sturing van de batterij. Het merk biedt draadloze updates aan (net als Tesla), maar dit probleem zou zich niet laten oplossen via zo’n update. Daarom zullen alle Polestar 2 aangeboden moeten worden bij een (Volvo-)dealer.

Kan herstellen wel al?

Inmiddels is niet duidelijk of Polestar die ‘fix’ ook al effectief klaar heeft. Er zijn gevallen bekend van klanten die hun nieuwe Polestar 2 (meer over de prijs daarvan, hier) al weken moeten missen. Bij klanten die tot op heden geïmmobiliseerd geraakten, voorzag het bedrijf steeds een vervangwagen.