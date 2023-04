Nederland: invloed oldtimerkeuring op verkeersveiligheid is ‘nihil’

Door: BV

In België waren oldtimers tot 2018 vrijgesteld van een periodieke autokeuring. Sinds die datum moeten oldtimers tot vijftig jaar tweejaarlijks naar de keuring. Auto’s die ouder zijn dan vijftig jaar moeten om de vijf jaar aangeboden worden bij één van de onafhankelijke keuringsinstanties in ons land.

Oldtimerkeuring verplicht, maar bron van ergernis

In de praktijk wil dat zeggen dat de oldtimerkeuringen vanaf dit jaar gemeengoed zijn. De verschillende belangenorganisaties voor oldtimers hebben dat geweten. Sindsdien regent het daar klachten. Over onaangepaste keuringsformaliteiten, onlogische beslissingen en een gebrek aan gespecialiseerde kennis.

Nederland versoepelt oldtimerkeuring

In Nederland besloot de overheid intussen om de keuringsregeling voor oldtimers (die daar APK-heet) te versoepelen. In Nederland geldt momenteel een arbitraire vrijstelling voor oldtimers die voor het eerst ingeschreven zijn in 1960 of eerder. Die wordt er begin volgend jaar versoepeld. Dan moet een auto niet meer APK-gekeurd worden zodra hij vijftig jaar oud. Die versoepeling, die precies het tegengestelde inhoud van de jongste evolutie in ons land, gaat er vanaf 1 januari 2021 in.

Uit cijfers blijkt dat de invloed op de verkeersveiligheid 'nihil' is

De plaatselijke oldtimerfederatie FEHAC, pleitte er al jaren voor het afschaffen van de keuring voor tweedehandswagens. De organisatie ging de debatten in, bewapend met de officiële overheidsstatistieken (van de RDW) waaruit bleek dat er nauwelijks klassieke auto’s werden afgekeurd en dat er over het algemeen weinig met oldtimers wordt gereden. De organisatie becijferde dat de impact van de keuring van de oudste oldtimers op de verkeersveiligheid daarom nihil zou zijn. De beleidsmakers aldaar volgen die redenering nu.